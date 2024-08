Napoli, attacco feroce a Conte: lui non ci sta

Antonio Conte è stato criticato duramente dopo la sua furia a Mediaset. L’allenatore del Napoli nell’occhio del ciclone: ecco tutta la verità

Un nuovo attacco feroce nei confronti di Antonio Conte. Già sono nate tante polemiche intorno all’allenatore del Napoli, ma ora cos’è successo? Scopriamo tutta la verità dopo il passaggio del turno sofferto contro il Modena.

La squadra azzurra ha sofferto davvero tanto rischiando anche di uscire dalla Coppa Italia contro un avversario di Serie B, come il Modena, che si è chiuso nella propria area di rigore con tutti gli effettivi per poi essere protagonista con qualche ripartenza. Il marchio di fabbrica di mister Bisoli è stato proprio questo, ma Conte è stato criticato duramente pochi minuti fa dopo le sue dichiarazioni polemiche a Mediaset.

Napoli, Conte nell’occhio del ciclone: già tante polemiche!

Tutto è cambiato in pochi giorni: dall’entusiasmo con l’arrivo di Conte alle polemiche arrivate nelle ultime ore dopo la sfida di Coppa Italia. Il popolo partenopeo è parecchio umorale, ma sui social è arrivata la stoccata finale nei confronti dell’allenatore leccese che si è lamentato tanto ai microfoni di Mediaset.

Le polemiche sono appena iniziate in casa Napoli dopo la furia nel post-partita di Antonio Conte. L’allenatore azzurro è stato criticato a sua volta per il suo comportamento davanti alle telecamere di Mediaset. Un passaggio di turno sofferto in Coppa Italia dopo il pareggio a reti bianche contro il Modena.

Pochi minuti fa su X l’influencer Er Faina ha criticato apertamente Antonio Conte: “Ha ragione quando parla di acquisti, ma contro il Modena non serve Lukaku o Neres per passare nei 90. Prendi 6M l’anno e con questa formazione qui devi passare senza problemi, punto”.

Ora urgono a prescindere nuovi rinforzi da urlo in vista della prossima stagione. Si aspetta subito tre colpi a quello di Lukaku: Conte ha alzato subito la voce per trasmettere un messaggio molto chiaro. A sua volta è stato criticato per aver sofferto tanto contro il Modena: ora testa al campionato con qualche intreccio di calciomercato tutto da scoprire.

Conte ha rivelato che la squadra dovrà ancora lavorare sul campo, ma il calciomercato azzurro è in una fase di stallo. La mancata cessione di Osimhen ha bloccato gli altri colpi di mercato per puntellare la rosa a sua disposizione. Er Faina ci è andato giù pesante.