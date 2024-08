Napoli, salta l’affare: ordine del Presidente, allenatore furioso – ESCLUSIVA

La decisione del presidente di far saltare l’affare ha fatto infuriare il tecnico. Una frattura che potrebbe non essere assolutamente facile da sanare.

Il calciomercato sta ormai entrando nel vivo e sono molte le squadre a piazzare gli ultimi colpi sia in entrata che in uscita. Anche in casa Napoli si lavora da un lato per completare la rosa e dall’altro per sistemare i giocatori che non rientrano più nei piani di Antonio Conte. Giorni, quindi, impegnativi per Manna visto che sono ancora diverse le operazioni da definire.

E un affare che sembrava ormai pronto ad essere chiuso è saltato a causa dell’ordine del presidente. Una decisione non assolutamente accettata dal tecnico. L’allenatore aveva chiaramente chiesto il rinforzo per riuscire a rendere la rosa ancora più competitiva. La proprietà, però, ha deciso di non proseguire la trattativa e bloccare l’operazione a pochi metri dal traguardo. Una scelta non fatta in accordo con la guida tecnica ed ora questa frattura rischia di non essere assolutamente sanabile.

Calciomercato Napoli: salta l’operazione, furia del tecnico

L’operazione era davvero in conclusione. Il direttore sportivo, su richiesta del tecnico, aveva ormai trovato l’accordo con club e giocatore e si trattava solo di mettere nero su bianco per riuscire a regalare un nuovo rinforzo al tecnico. Fino a quando non è arrivato il no del presidente che ha cambiato tutto e fatto saltare l’operazione.

Secondo quanto racconto in esclusiva dalla nostra redazione, l’affare Gaetano-Parma è saltato per volontà del presidente e non per il mancato accordo tra le parti. I Ducali avevano trovato l’intesa sia con il giocatore che con il Napoli e l’operazione si poteva considerare ormai chiusa. L’intervento di Krause, però, ha bloccato tutto. La società continua a comprare seguendo l’algoritmo utilizzato dal club negli ultimi anni, e questo ha portato il proprietario dei gialloblu a dire no al centrocampista napoletano. Una decisione che non è assolutamente piaciuta a Pecchia. Il tecnico aveva chiaramente richiesto l’arrivo di Gaetano, visto che lo aveva allenato durante la sua esperienza sulla panchina della Cremonese.

La decisione di Krause di bloccare tutto avrebbe mandato il tecnico su tutte le furie. C’è assolutamente delusione da parte di Pecchia per il no a Gaetano. Uno strappo non semplice da ricucire nel giro di davvero poco tempo.

Mercato Napoli: il Parma ci riprova per Gaetano

Nonostante la posizione netta del presidente, il Parma non ha assolutamente mollato la pista Gaetano. Da quanto appreso dalla nostra redazione, nella giornata di domani, lunedì 12 agosto, è previsto un nuovo contatto tra le parti per cercare di riallacciare i rapporti e provare a chiudere.

Una operazione ora non semplice da chiudere. Il Cagliari resta in pole position in questa corsa. I Ducali comunque ci proveranno nella speranza di arrivare ad un accordo e regalare il centrocampista a Pecchia. Sempre Krause permettendo…