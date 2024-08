Ngonge in un’altra big di A, giocherà la Champions

Il futuro di Ngonge continua ad essere in bilico. Una big di Serie A ci pensa e l’ex Verona potrebbe giocare la Champions League il prossimo anno.

Arrivato al Napoli a gennaio per dare una mano importante al club azzurro, l’avventura di Ngonge in terra campana potrebbe essere finita dopo solo sei mesi. Il ritiro fatto dall’ex Verona non ha assolutamente convinto Conte, che avrebbe dato il proprio assenso ad una cessione del giocatore. Un addio sicuramente doloroso considerando i 18 milioni spesi per acquistarlo ed una cifra, al momento, non sicuramente semplice da recuperare. Poi naturalmente in caso di una stagione importante e un addio in prestito non è da escludere un cambio di situazione.

Per Ngonge il futuro in queste ultime settimane di calciomercato potrebbe essere in un’altra big di Serie A. La squadra lo ha individuato come rinforzo ideale per aumentare la qualità in attacco e sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire la fattibilità dell’operazione. Il tecnico ha dato il suo ok all’arrivo dell’ex Verona.

Calciomercato Napoli: Ngonge in Serie A, ecco con chi firma

Nonostante una seconda parte di stagione non sicuramente ai livelli che ci si aspettava, gli apprezzamenti nei confronti di Ngonge non mancano. L’ex Verona continua ad essere molto seguito da diversi club e presto qualcuno potrebbe affondare il colpo. Ci pensa la Lazio, che è sempre alla ricerca di un calciatore di assoluta qualità. Ma non è da escludere un tentativo da parte di un’altra squadra.

Il Bologna, infatti, presto potrebbe entrare nella corsa a Ngonge. Come riferito da Il Mattino, Italiano voleva Ngonge ai tempi della Fiorentina ed ora potrebbe chiedere al Bologna di acquistarlo in questo calciomercato. Una ipotesi non semplice considerando i 18 milioni di euro spesi dal Napoli per acquistarlo, ma non è da escludere un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione per arrivare alla fumata bianca.

I partenopei potrebbero anche aprire ad un addio in prestito con obbligo o diritto di riscatto. Sono in corso tutte le valutazioni del caso da parte del Bologna per capire se fare un tentativo per strappare l’ok al giocatore oppure andare su altri obiettivi.

Mercato Napoli: il Bologna pensa a Ngonge

Il nome di Ngonge potrebbe presto diventare uno degli obiettivi principali del Bologna di Vincenzo Italiano. Il tecnico segue il calciatore ormai da tempo e non è da escludere che alla fine si possa raggiungere in questo calciomercato l’accordo per l’ex attaccante del Verona.

Da parte del Napoli nessuna chiusura a questa operazione. Bisognerà, però, trovare la giusta formula per consentire alle parti di guadagnare e non perdere.