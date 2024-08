Lukaku è già a Napoli: avvistato in centro – FOTO

L’avventura di Romelu Lukaku al Napoli deve ancora iniziare, ma il belga è stato avvistato già in centro. E la foto conferma quanto detto.

Il Napoli e Lukaku: un matrimonio che alla fine si dovrebbe fare. La prestazione contro il Modena ha confermato la necessità di un attaccante di peso e di livello e il tecnico spinge per avere il belga. Come riportato dal Corriere della Sera, la squadra si è mossa come se al centro avesse un giocatore con caratteristiche simile all’ex Napoli e Roma anche se non era assolutamente così. La presenza di Raspadori, venti centimetri più basso e venticinque chili più leggero, ha reso molto difficile il compito dell’ex Sassuolo oltre che la prestazione della squadra.

Possiamo dire che con Simeone la situazione non è assolutamente cambiata e per questo motivo si sta spingendo con un solo obiettivo: chiudere per Lukaku magari anche prima del Verona. Ipotesi difficile considerando che, almeno per il momento, la trattativa è ferma. Ma Conte lo aspetta con ansia e si augura di averlo subito e non solo alla fine di questo calciomercato.

Lukaku a Napoli: ecco dove è stato visto

Lukaku e il Napoli si inseguono ormai da tempo, ma ancora non si sono trovati. Il belga spera ben presto di aggregarsi alla squadra di Antonio Conte per dare una mano al suo tecnico preferito. I contatti tra il club partenopeo e il Chelsea potrebbero presto entrare nel vivo nella speranza di poter arrivare alla fumata bianca e dare il bomber chiesto all’allenatore.

In attesa di vedere Lukaku in campo, i tifosi partenopei possono ammirare il belga a San Gregorio Armeno. La statuina con la maglia del Napoli è in bella mostra e in molti si augurano che questo possa essere di buon auspicio in vista dei prossimi giorni. Non sarà per nulla semplice considerando che per il momento la mancata partenza di Osimhen sta frenando un po’ tutto. Ma la squadra già lavora come se l’attaccante fosse in squadra e quindi diciamo che l’inserimento potrebbe essere molto più facile.

Ma per arrivare alla fumata bianca in questo calciomercato molto probabilmente serve ancora tempo. La fiducia di trovare l’accordo non manca e Conte spera che questo possa arrivare ancora prima di Verona. Molto difficile per diversi motivi anche se ad oggi non possiamo escludere nulla.

Da San Gregorio Armeno al Maradona. E' questa la speranza da parte dei tifosi del Napoli per quanto riguarda Lukaku.

Nei prossimi giorni si spera che finalmente possa trasformarsi in persona. Una trattativa di calciomercato, che come sappiamo, si preannuncia molto complicata. Ma Conte lo aspetta e spera di poter contare presto sul belga.