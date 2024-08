Napoli: accelerata improvvisa, altro regalo a Conte

Il Napoli lavora per piazzare un colpo importante in entrata oltre ai soliti. Proposta presentata e nuovo regalo in arrivo per Antonio Conte.

La partita contro il Modena ha confermato la necessità da parte del Napoli di piazzare più acquisti dei quattro che si dicono. Lukaku, Brescianini, Neres e Gilmour molto probabilmente arriveranno, ma i partenopei non sembrano essere intenzionati a fermarsi qui. Manna potrebbe regalare al tecnico un altro giocatore di livello e per questo motivo si sta cercando di arrivare ad una intesa per un calciatore di assoluto livello.

Secondo quanto riferito da Europa Calcio, il Napoli ha messo gli occhi su un nuovo obiettivo. Si parla di una proposta presentata per convincere il club a lasciar partire il calciatore. Trattativa difficile per diversi motivi, ma Manna starebbe ragionando sulla possibilità di fare un tentativo per strappare il giocatore alla concorrenza. L’obiettivo è quello di far crescere la qualità della rosa e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli ha bisogno di diversi rinforzi per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. La partita di Coppa Italia ha sottolineato la presenza di lacune in diversi ruoli e Conte è in attesa di nuovi giocatori. I nomi sono sempre i soliti, ma nelle ultime ore è spuntato un profilo di qualità e che potrebbe rappresentare quel calciatore destinato a fare un passo in avanti in questo percorso iniziato ormai da qualche mese.

Stando alle ultime informazioni, il Napoli avrebbe messo sul piatto 27 milioni di euro per arrivare al Szymanski del Fenerbahce. Si tratta di un calciatore classe 1999 che potrebbe andare a rinforzare il reparto di centrocampo di Antonio Conte. Il profilo piacerebbe molto alla società partenopea e da parte di Mourinho non è da escludere la possibilità di un via libera considerando anche la necessità di salvaguardare i propri conti.

L’offerta è sicuramente molto importante e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere delle certezze o delle smentite su questa trattativa. Di certo si tratta di un calciatore destinato a far fare un salto di qualità molto importante e consentire a Conte di avere un arco in più alla propria freccia.

Il club turco potrebbe decidere anche di chiedere in campo Anguissa. Ipotesi assolutamente difficile questa, ma se dovesse essere confermata una offerta simile, non è da escludere che si possa arrivare alla fumata bianca.