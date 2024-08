Napoli: svolta Chiesa, annuncio sorprendente

Federico Chiesa resta uno degli obiettivi per il Napoli di Antonio Conte. E in queste ore è arrivato un annuncio sorprendente sull’ex Fiorentina.

Federico Chiesa continua ad essere in partenza dalla Juventus. Nonostante il tentativo di mediazione da parte del padre, il destino del giocatore continua ad essere lontano dai colori bianconeri. Sembra davvero difficile in questo momento ipotizzare una soluzione completamente differente ad un suo addio e ben presto Giuntoli proverà a trovare una sistemazione definitiva. Una mancata cessione significherebbe perderlo a zero.

Tra le squadre interessate a Chiesa c’è anche il Napoli. Antonio Conte in più di un’occasione ha sottolineato la necessità di avere rinforzi di livello e l’esterno della Juventus non è assolutamente escluso dall’arrivo di Neres. Con una partenza importante (Politano? ndr) si potrebbe avere i soldi utili per strappare il sì dei bianconeri. Il contratto in scadenza e ormai la certezza di essere fuori rosa porta Giuntoli a non poter chiedere una cifra alta.

Calciomercato Napoli: novità Chiesa, i dettagli

La pista Chiesa per il Napoli è assolutamente praticabile, ma per il momento non si hanno assolutamente certezze sulla possibilità da parte dei partenopei di affondare il colpo. Mancano ancora una ventina di giorni dalla chiusura del calciomercato e per questo motivo c’è assolutamente tempo per risolvere la questione del figlio d’arte considerando che la Juventus ormai non lo considera come un giocatore della rosa principale.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Napoli continua a non convincere il giocatore e per questo motivo sembra difficile immaginare un matrimonio con Federico Chiesa in questo calciomercato. L’ex Fiorentina vorrebbe continuare a giocare la Champions League e, quindi, partenopei e anche Roma sarebbero fuori dai giochi. Poi resta da capire se questa linea lo porterà a scegliere una squadra oppure dovrà rivedere i suoi piani.

Il Napoli spera di riuscire a convincere il giocatore per strappare il sì e regalarlo ad Antonio Conte. Una pista molto difficile, quindi, da concretizzarsi considerando la posizione di Chiesa. Ma il calciomercato è molto lungo e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci saranno delle aperture oppure no.

Mercato Napoli: Chiesa non convinto

Federico Chiesa in questo momento non sembra assolutamente convinto della pista Napoli. L’assenza della Champions League rappresenta sicuramente un qualcosa a cui il giocatore non riesce a passare sopra. Naturalmente si tratta di un qualcosa che potrebbe cambiare già nelle prossime settimane.

In caso di una mancata soluzione differente, Chiesa potrebbe accettare la soluzione Napoli pur di non restare fuori rosa. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.