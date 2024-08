Napoli: è rottura con il tecnico, Conte ci prova

Il Napoli in questo calciomercato deve chiudere diversi colpi. Manna potrebbe soddisfare il proprio tecnico con un giocatore di qualità. Le ultime.

Il Napoli pensa su un colpo a sorpresa. Gli azzurri in questa sessione di calciomercato devono piazzare diversi colpi per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. C’è un giocatore che potrebbe davvero fare a caso al tecnico leccese e non è escluso che Manna decida di fargli un regalo importante.

Mancano ancora diversi giorni alla fine della sessione estiva e le sorprese sono dietro l’angolo. Ragionamenti in corso e dubbi che saranno sciolti solamente nei prossimi giorni. Un giocatore sembra essere in rottura con l’attuale club e Conte potrebbe avanzare la richiesta per aumentare la qualità della squadra. Un tentativo ci potrà essere per capire eventualmente la fattibilità di questo colpo. In caso di uno spiraglio, il direttore sportivo potrebbe completare una operazione importante in chiave Scudetto.

Calciomercato Napoli: nuovo acquisto, Conte soddisfatto

La vittoria contro il Modena porta il Napoli a dover intervenire per rafforzare la rosa a disposizione di Conte per sognare lo Scudetto. Il lavoro fino a questo momento è stato fatto, ma la squadra necessita ancora di altri elementi. Sono in corso tutte le valutazioni del caso per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico. E attenzione ad una sorpresa. C’è un nome che potrebbe balzare in pole position.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Croazia, Perisic sarebbe ai ferri corti con l‘Hajduk Spalato e Gattuso e per questo motivo non è da escludere una sua partenza. Con Conte le strade si sono incontrare più volte e chissà che, vista la sua duttilità, non possa chiederlo anche in questa nuova esperienza. Operazione non semplice considerando anche il discorso ingaggio ed età. Ma il tecnico ha bisogno di una squadra forte e il croato consentirebbe di certo di avere un arco in più alla sua freccia.

Si tratta di un qualcosa che è destinata a prendere forma solamente negli giorni di calciomercato. La speranza è che si possa magari trovare un accordo per dare a Conte un giocatore di qualità. Ma sono diversi i dubbi che non è assolutamente semplice prevedere cosa succederà.

Ultime Napoli: idea Perisic?

Il nome di Perisic è una delle idee last minute per quanto riguarda il Napoli. Il centrocampista è in rotta con Gattuso e potrebbe cambiare squadra in questo calciomercato e quindi i partenopei valutano il colpo.

Una trattativa non semplice per diversi motivi, ma la presenza di Conte potrebbe portare il giocatore a valutare la possibilità di trasferirsi in terra partenopea.