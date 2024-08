Conte è stanco: incontro con DeLa ad Ischia, ore decisive

Saranno ore decisive per il Napoli targato Antonio Conte. Subito c’è stato l’incontro con il presidente De Laurentiis: ecco la sua richiesta

Dalla gioia di iniziare un nuovo percorso insieme alla poca tranquillità: l’allenatore del Napoli ha voluto subito incontrare il presidente De Laurentiis con il loro incontro avvenuto ad Ischia. La situazione non è delle migliori a causa di alcuni problemi nati pochi giorni fa: ecco il retroscena.

Antonio Conte subito ha chiesto un incontro ad Ischia con il numero uno del club partenopeo. Ormai la situazione si è fatta insostenibile: ha subito chiamato il presidente De Laurentiis, ora è stanco già. L’allenatore del Napoli si è fatto sentire dopo le sue dichiarazioni già polemiche sul mancato arrivo di top player: il tecnico leccese ha spiegato la situazione nel dettaglio, ora cosa succederà in casa Napoli ?

Napoli, Conte ha deciso: la sua richiesta a De Laurentiis

La tensione è tornata ad essere a mille all’interno dello spogliatoio azzurro. Conte subito ha fatto capire il suo punto di vista dopo aver toccato con mano la rosa a sua disposizione. Una possibile rivoluzione nelle prossime ore: ecco la verità sull’incontro ad Ischia con il presidente De Laurentiis.

Un momento già decisivo per il futuro del Napoli. Dopo il passaggio del turno sofferto in Coppa Italia, Antonio Conte subito ha incontrato il presidente De Laurentiis ad Ischia. Presente anche il ds Manna per fare il punto della situazione sul fronte calciomercato: saranno ore decisive per chiudere i colpi da novanta.

L’allenatore del Napoli è già stanco prima di iniziare il campionato a causa dei mancati arrivi in entrata. Si è fatto sentire ancora una volta dopo la sua sfuriata ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Napoli-Modena. Subito dovranno arrivare diversi colpi tra centrocampo ed attacco per far tornare la tranquillità in casa partenopea.

Saranno ore decisive per chiudere il colpo in attacco che riguarda da vicino Romelu Lukaku. Poche ore Victor Osimhen è stato accostato di nuovo al Chelsea che vorrebbe avere un nuovo attaccante in vista della prossima stagione. Una nuova rivoluzione per sognare in grande: saranno ore infuocate in casa Napoli con colpi a ripetizione per accontentare l’allenatore leccese.

I tifosi non sono stati soddisfatti della gara di Coppa Italia contro il Modena: ora la musica cambierà soltanto con innesti di qualità in orbita azzurra. Anche David Neres è ormai promesso sposo agli azzurri per rinforzare il reparto offensivo del Napoli.