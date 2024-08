Svolta Chiesa: scambio a sorpresa, si chiude

Federico Chiesa continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. E in queste ultime ore c’è una novità molto importante. I dettagli

Siamo entrati nelle ultime due settimane di calciomercato e per le squadre è il momento di chiudere colpi importanti in entrata. E tra i possibili acquisti c’è sicuramente Federico Chiesa. L’attaccante, con il contratto in scadenza nel 2025, non rientra più nei piani della Juventus e si parla della possibilità di un addio immediato per consentire ai bianconeri di guadagnare soldi importanti e dall’altra parte al giocatore di trovare continuità.

In queste ultime ore sta crescendo la possibilità di uno scambio. Il giocatore interessa a diverse squadre e in molte stanno ragionando sulla possibilità di chiudere la trattativa mettendo sul piatto una contropartita. Dal Milan al Napoli passando anche per Inter e Roma. E’ arrivato il momento di entrare nel vivo della trattativa e presto sono attese delle grandi novità.

Calciomercato: novità Chiesa, scambio decisivo

Il Napoli da tempo è sulle tracce di Federico Chiesa. I partenopei hanno bisogno di giocatori in grado di garantire un livello di qualità molto più alto rispetto a quello dimostrato contro il Modena e il figlio d’arte è sicuramente uno di quei nomi che farebbero molto bene ad Antonio Conte. Una trattativa che comunque non è assolutamente semplice da sviluppare considerando che il giocatore non è assolutamente intenzionato, almeno per il momento, ad accettare l’ipotesi di una squadra senza Champions League.

Per questo motivo, secondo quanto scritto da Tuttosport, l’agente del giocatore ha incontrato il Milan. L’ipotesi è quella di uno scambio di calciomercato con Saelemaekers. L’esterno belga piace molto a Thiago Motta avendolo allenato anche a Bologna e a questo punto non è da escludere che le due squadre possano intavolare una trattativa per capire la fattibilità di questa operazione.

Non sicuramente una buona notizia per il Napoli, che sperava di poter sfruttare gli ultimi giorni per provare a convincere Chiesa. Ma fino a quando non c’è la firma tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro molto più chiaro.

Mercato: Napoli alla finestra per Chiesa

Il Milan in questo momento è in vantaggio nella corsa a Chiesa, ma attenzione anche all’ipotesi Napoli soprattutto negli ultimi giorni della sessione estiva. Non semplice, come detto in precedenza, anche se Conte in questo momento rappresenta una vera e propria garanzia.

L’ultima parola spetterà a Chiesa. I prossimi giorni in questo senso saranno fondamentali e nel giro di davvero poco tempo sono attese delle novità importanti di calciomercato.