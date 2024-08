Napoli: nuovo difensore per Conte, arriva dalla Premier

Il Napoli non si fermerà agli acquisti ormai noti. I partenopei piazzeranno un nuovo colpo di livello in difesa e questo potrebbe arrivare dalla Premier

In casa Napoli si lavora al futuro. La partita contro il Modena ha confermato la necessità di ampliare la rosa a disposizione di Conte e si sta cercando di individuare i nomi giusti. I prossimi quattro acquisti sono ormai noti. Stiamo parlando di Brescianini, Gilmour, Lukaku e David Neres. Ma non è finita qui. I giornali questa mattina hanno parlato anche della possibilità di un nuovo centrale considerando anche le diverse partenze in quel ruolo.

E un nome presto potrebbe balzare in pole position. Il giocatore, che è destinato a lasciare la Premier in questo calciomercato, già in passato è stato accostato ai partenopei ed ora non è da escludere un nuovo tentativo per capire la fattibilità dell’operazione. Non sarà per nulla semplice considerando anche il fatto che siamo arrivati ormai alla volata finale e chiudere le operazioni dall’estero chiedono tempo. Ma si sta comunque facendo una rivelazione e presto dovranno essere sciolti tutti i dubbi.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa, ecco chi arriva

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo importante nel reparto difensivo. La partenza di Natan e il futuro non certo di Juan Jesus sta portando i partenopei a ragionare sulla possibilità di intervenire in quel ruolo. Difficile ad oggi ipotizzare qualche nome considerando che le priorità sono diverse. Naturalmente la strada è lunga e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Il nome nuovo potrebbe essere quello di Lindelof. Il giocatore del Manchester United è in uscita e non è da escludere un tentativo da parte dei partenopei per assicurare un profilo di esperienza a Conte. Vedremo se alla fine si riuscirà a trovare l’accordo oppure si virerà su altri obiettivi.

Di certo il nome di Lindelof stuzzica molto Conte e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni di calciomercato per capire se si potrà trovare davvero l’intesa oppure i partenopei andranno su un giocatore magari più giovane per iniziare anche a costruire il futuro.

