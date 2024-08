Ribaltone Osimhen: la nuova strategia cambia tutto

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. C’è una nuova strategia che potrebbe cambiare molte cose

Il futuro di Osimhen non è ancora deciso. Il nigeriano attualmente si trova a Napoli in attesa di novità sul suo possibile addio anche se per il momento tutte le trattative vivono una fase di stallo. Si è parlato anche di una sua possibile permanenza in azzurro considerando anche le difficoltà a trovare una soluzione in uscita. Per il momento possiamo dire che è ancora tutto da scrivere e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, c’è una strategia che potrebbe cambiare le carte nella corsa a Osimhen. Ancora niente di certo considerando che stiamo parlando di una vicenda in continuo aggiornamento. Ma sicuramente quanto deciso dal club è destinata a portare delle novità sul futuro del giocatore in queste sessioni di calciomercato.

Calciomercato Napoli: svolta Osimhen, cosa sappiamo

Il futuro di Osimhen è assolutamente ancora tutto da scrivere. Il calciatore ha voglia di lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato per iniziare una nuova avventura. Nelle ultime ore si parla molto della possibilità di uno scambio con il Chelsea, ma attenzione ad una pista che potrebbe prendere vita nei prossimi giorni. Il club ha una strategia molto chiara e non ci resta che aspettare per capire cosa potrà accadere entro il 30 agosto.

Stando alle ultime informazioni, il PSG non ha assolutamente mollato la pista Osimhen. I parigini starebbero aspettando gli ultimi giorni di calciomercato per sbloccare la trattativa e magari ottenere il via libera con una cifra inferiore. Una strategia che ha come obiettivo quello di mettere con le spalle al muro De Laurentiis. Per il momento diciamo che il Napoli non ha intenzione di abbassare le proprie pretese, ma dopo il 15 agosto tutto potrà cambiare.

Sicuramente si tratta di una vicenda destinata a tenere banco per diverso tempo e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire dove finirà il calciatore belga.

Mercato Napoli: il PSG resta in corsa

Il PSG, quindi, resta in corsa per Osimhen in questo calciomercato. I parigini puntano ad abbassare la richiesta del Napoli per chiudere l’operazione e piazzare un colpo sicuramente molto importante anche in ottica futura.

Per il momento non si hanno certezze di quello che potrà succedere nelle prossime settimane e a questo punto non ci resta che attendere per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.