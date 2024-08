Napoli: non solo Lukaku, altri colpi dal Chelsea

Il Napoli guarda in casa Chelsea per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Lukaku è il principale obiettivo, ma anche altri giocatori potrebbero giungere in terra partenopea

Il grido di allarme è stato raccolto dalla società. Conte ha chiesto rinforzi per rendere la squadra ancora più competitiva e Manna si è messo subito al lavoro. Brescianini svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni, Gilmour e David Neres sono sempre più vicini, ma non è assolutamente finita qui. Il tecnico si aspetta altri giocatori in grado di alzare il livello della qualità e presto sono attese novità importanti in questo senso.

Secondo quanto riferito da TeamTalk, l’operazione con il Chelsea potrebbe non fermarsi solamente a Lukaku. I Blues, infatti, sarebbero intenzionati a mettere sul piatto 60 milioni di euro e un’altra contropartita per arrivare a Osimhen. Una proposta che stuzzica molto Manna e alla fine questa potrebbe rappresentare la soluzione migliore. Naturalmente per il momento siamo solamente nella fase iniziale della trattativa, ma presto si passerà quasi certamente in quella centrale per provare a chiudere in davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

L’operazione tra Napoli e Chelsea potrebbe entrare nel vivo in davvero poco tempo. Stando alle ultime indiscrezioni, Conte vorrebbe in panchina contro il Verona Lukaku e per questo motivo non possiamo escludere che nel giro di qualche giorno la trattativa con i Blues potrebbero entrare nel vivo. Si proverà a chiudere con l’inserimento di un’altra contropartita oltre naturalmente al belga. I nomi sono diversi, ma molto probabilmente Manna deciderà tra due nomi.

Kepa sta scalando le gerarchie e potrebbe andare a prendere il ruolo di Caprile nell’organico del Napoli. Ma attenzione anche al nome di Casadei. Il centrocampista intriga molto Conte e Manna e potrebbe arrivare nonostante gli acquisti di Brescianini e Gilmour. Valutazioni in corso e decisioni che saranno prese in davvero poco tempo visto anche che il calciomercato si avvia alla chiusura.

Non è da escludere che il Napoli decida di puntare su Casadei e poi magari intraprendere una operazione a parte per arrivare a Kepa e accontentare Conte. Vedremo quali saranno le scelte della società e soprattutto se la chiusura sarà immediata oppure no.

Mercato Napoli: maxi trattativa con il Chelsea

Si prospetta, quindi, una maxi trattativa tra Napoli e Chelsea in questo calciomercato. I Blues sono disposti a mettere sul tavolo più di un giocatore per accontentare i partenopei e abbassare il cash nell’operazione Osimhen.

I contatti vanno avanti ormai da diverso tempo e per questo motivo si ipotizza che presto si potrebbe entrare nella fase decisiva per provare ad arrivare alla fumata bianca.