Napoli: rinforzo a sorpresa, il fratello gioca in Serie A

Il Napoli continua a lavorare per piazzare colpi importanti da dare a Conte. Potrebbe arrivare in azzurro il fratello di uno dei talenti del nostro campionato

Una rivoluzione per ambire allo Scudetto. La vittoria ai rigori contro il Modena ha confermato la necessità di non fermarsi agli ormai quattro obiettivi noti. L’obiettivo da parte di Manna è sicuramente quello di creare una squadra pronta da dare ad Antonio Conte, ma anche lavorare con attenzione al futuro. Sono diversi i calciatori giovani che potrebbero fare a caso degli azzurri e uno di questi nomi lo fa in esclusiva areanapoli.it.

Un centrocampista classe 2000 che con le sue caratteristiche potrebbe essere davvero molto utile alla squadra di Conte. In carriera ha ricoperto quattro ruoli oltre il mediano. Può agire, infatti, sia come centrale difensivo che braccetto in una difesa a 3. Insomma, un giocatore destinato ad adattarsi alla perfezione al modulo adottato da Conte e siamo certi che, se ci dovesse essere l’occasione, un tentativo lo potrebbe fare la squadra partenopea.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, chi arriva

Un colpo a sorpresa per rendere ancora più completa la squadra di Antonio Conte. Le idee in casa Napoli sono molto chiare e si stanno individuando i giocatori davvero utili per i partenopei. In questo momento non si hanno certezze oltre ai quattro nomi ormai noti. L’idea del tecnico è quella di avere a disposizione diversi giocatori in grado di alzare il livello di qualità oltre che naturalmente dare un certo ricambio durante la stagione.

E un nome che in questo calciomercato potrebbe fare molto utile al Napoli sarebbe quello di Peer Koopemeiners. Il fratello di Teun può giocare sia come difensore nei tre che come centrocampista ed essendo un classe 2000 rappresenta una opportunità da sfruttare considerando anche un costo del cartellino basso e un ingaggio abbordabile.

Al momento precisiamo che non c’è nessuna trattativa in corso. Il Napoli ha assolutamente altre priorità e questo rende molto difficile immaginare il fratello di Teun in Serie A. Ma il suo sogno è quello di ripercorrere le orme del fratello e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno certezze.

Mercato Napoli: idea Koopmeiners per il centrocampo

L’idea Peer Koopmeiners per il Napoli potrebbe diventare realtà in un prossimo futuro. Per il momento le priorità di calciomercato sono diverse e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere delle certezze.

Di certo è un profilo che potrebbe davvero essere molto utile al gioco di Antonio Conte e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.