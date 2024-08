Napoli, intreccio con il Milan: affare fatto

Il Napoli continua a chiudere nuovi colpi da affidare subito ad Antonio Conte. Ecco l’inteccio di calciomercato con il Milan: il retroscena

La dirigenza partenopea è al lavoro per regalare nuovi colpi all’allenatore del Napoli, che si è lamentato in questi giorni di pochi innesti di qualità rispetto all’anno dello Scudetto. In tanti sono partiti in questi mesi, ma ora il ds Manna è voglioso di pensare in grande: affare fatto, l’intreccio con il Milan. Il fronte calciomercato è tornato a regalare gioie ad Antonio Conte.

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per mettere a segno innesti di qualità. Conte si aspetta ancora tanti rinforzi negli ultimi giorni di agosto: c’è il primo innesto di agosto in vista della prossima stagione. Tutto si deciderà nei prossimi giorni in attesa di conoscere anche il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano vive ormai da separato in casa con la squadra azzurra: aspetta anche l’offerta dal Chelsea con un possibile intreccio con Lukaku.

Ormai è fatta per il prossimo acquisto del Napoli: c’è anche il Milan coinvolto, ecco tutta la verità sull’operazione messa a segno dalla dirigenza partenopea.

Napoli, retroscena con il Milan: guadagnerà sul trasferimento, ecco le cifre

Un momento decisivo per chiudere subito il trasferimento in casa Napoli. Il calciomercato degli azzurri sarà molto frenetico per arrivare ad innesti di qualità: ecco il retroscena con il Milan, il valore reale del giocatore. Conte ha espresso già il suo malcontento dopo due mesi dal suo arrivo alla guida dei partenopei: ecco la verità sul trasferimento.

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: ecco il prossimo rinforzo, affare già fatto. Pochi minuti fa è arrivata la conferma con l’intreccio decisivo il Milan. Secondo le ultime notizie le visite mediche saranno effettuata nella giornata di martedì 13 agosto: ecco tutta la verità finalmente a galla, la prima gioia di agosto per Conte.

Come svelato dal portale Tmw, Marco Brescianini sarà il nuovo centrocampista di Antonio Conte. Classe 2000, arriverà in prestito oneroso dal Frosinone con obbligo di riscatto. Le cifre sono state rese note pochi minuti fa: un milione per il passaggio a titolo temporaneo in azzurro, mentre al termine della stagione il Napoli verserà 11 milioni al club ciociaro.

C’è stato anche l’intreccio con il Milan che aveva previsto nel contratto una futura rivendita del 50%: 6 milioni di euro per le casse rossonere tra un anno. Un nuovo affare anche a distanza con il club milanese: il Napoli continua a rinforzare il centrocampo a disposizione di Antonio Conte dopo la brutta prestazione contro il Modena.

Un nuovo affare per accontentare subito l’allenatore azzurro che ha subito polemizzato contro il presidente De Laurentiis cone le forti dichiarazioni riprese ai microfoni di Mediaset. Brescianini sarà il primo colpo di agosto del Napoli, ma siamo soltanto all’inizio.