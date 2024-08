Napoli, trova subito casa: chiusura con De Laurentiis

Il giocatore è pronto a vivere una nuova avventura: ha trovato già la sua sistemazione, c’è l’accordo con De Laurentiis. Finalmente la verità

Non finiscono i colpi di scena in casa Napoli. Saranno ore infuocate per mettere a segno nuovi colpi da affidare subito Antonio Conte. L’allenatore leccese ha mostrato fin da subito il suo malcontento: non sono arrivati ancora tutti gli innesti concordati con la società partenopea.

Un momento decisivo per chiudere i prossimi colpi da urlo: ecco la prossima destinazione in vista del futuro. Il Napoli è sempre al lavoro per regalare colpi da urlo ad Antonio Conte, ma ecco la verità a galla. Il giocatore ha trovato subito casa, la sua volontà è ormai chiara. Un affare da urlo in vista della prossima stagione per accontentare le parti coinvolte nella trattativa, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Napoli, c’è l’accordo: ha trovato sistemazione

Ecco il nuovo intreccio di calciomercato inaspettato in vista della prossima stagione. Ha trovato subito la sua sistemazione: ecco dove sarà. Tutto è cambiato in pochi giorni con la verità assoluta finalmente a galla.

Saranno settimane frenetiche in casa Napoli tra colpi in entrata e in uscita. Natan è sempre più lontano dalla squadra azzurra: il Real Betis è pronto a prelevarlo in prestito con i contatti sempre più frequenti. Lo stesso difensore brasiliano è volato in Spagna in questi giorni per trovare l’accordo decisivo. Ecco il nuovo colpo di calciomercato in Serie A: ormai ha già trovato sistemazione.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Folorunsho è pronto a vivere una nuova avventura in Serie A dopo il rinnovo proprio con il club partenopeo.

Antonio Conte l’ha bocciato dopo le varie settimane di ritiro: ora ha trovato già casa a Roma per vestire nuovamente la maglia della Lazio dopo le giovanili in biancoceleste. I contatti tra Lotito e il presidente De Laurentiis sono sempre più frequenti per trovare così l’accordo definitivo sulle cifre.

Dopo l’exploit con la maglia dell’Hellas Verona, è stato convocato anche ad Euro2024 dal Ct Luciano Spalletti: ecco tutta la verità a a galla sul suo trasferimento alla Lazio.

Saranno ore decisive per chiudere l’affare tra le parti per accontentare il giocatore italiano, che vuole giocarsi le sue chance anche in funzione della Nazionale italiana. La sua volontà è stata chiara fin da subito: sarà addio con il Napoli.