Niente Bologna: Ngonge in un’altra di A

Il futuro di Ngonge è sempre più lontano dal Napoli. Un’altra big di Serie A è pronta a provarci per il giocatore e beffare il Bologna. I dettagli

Cyril Ngonge e il Napoli: un rapporto che quasi certamente finirà in questa stagione. Il giocatore non ha assolutamente convinto Conte e l’entourage da tempo sta cercando di individuare la giusta soluzione. Da parte dei partenopei anche l’intenzione di aprire ad un prestito e per questo motivo sono diverse le squadre che stanno sondando il terreno per valutare la fattibilità di questa operazione.

Si è parlato molto di Bologna nei giorni scorsi, ma c’è un’altra squadra di Serie A che potrebbe tornare con forza su Ngonge nelle prossime ore di calciomercato. Il giocatore piace molto ad un club che lo avrebbe già sondato in passato senza, però, trovare la possibilità di arrivare alla fumata bianca. Ora l’apertura da parte del Napoli consente di guardare con maggiore fiducia a completare il trasferimento e nel giro di poco tempo sono attese delle novità molto importanti.

Calciomercato Napoli: Ngonge in uscita, ci prova una squadra di A

Bologna e non solo. Ngonge si prepara ad essere uno dei protagonisti di queste settimane finali di calciomercato. Il giocatore, come spiegato in precedenza, non rientra nei piani di Conte e la società sta cercando di trovare una giusta soluzione per consentire al calciatore di andare a giocare con continuità. Sono ancora diversi i giorni mancanti alla chiusura e questo potrebbe portare l’entourage del belga a non accelerare e aspettare un po’ di tempo prima di chiudere.

Ma nelle ultime ore la pista Genoa sembra essere ritornata assolutamente praticabile per il belga. Il Grifone, in caso di partenza di Gudmundsson, deve andare alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche e Ngonge rappresenta una opportunità di calciomercato da non assolutamente lasciare andare. Si parla di una possibile chiusura in prestito e a questo punto Gilardino è in attesa di capire se si potrà o no piazzare questo colpo.

Naturalmente il suo arrivo, come spiegato in precedenza, è fortemente legato alla partenza di Gudmundsson in questo calciomercato. Quindi non è da escludere che la trattativa decolli negli ultimi giorni di calciomercato.

Mercato Napoli: il Genoa pensa a Ngonge

Il Genoa valuta Ngonge per rinforzare il reparto di centrocampo in questo calciomercato. Il giocatore, come detto in precedenza, piace molto a Gilardino e l’obiettivo è quello di prenderlo in caso di cessione di Gudmundsson.

La strada per la chiusura del calciomercato è lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.