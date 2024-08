Napoli: Manna scatenato, lo strappa allo United

Possibile colpo a sorpresa in casa Napoli. Manna è pronto ad affondare il colpo per strappare un calciatore al Manchester United. Le ultime

Il Napoli è assolutamente scatenato in queste ore di calciomercato. L’affare Brescianini è chiuso, Gilmour dovrebbe essere definito in tempi brevi e c’è sempre la questione Lukaku da tenere in considerazione. Ma il lavoro dei partenopei non si fermerà qui. Manna continua il pressing sul Benfica per arrivare a David Neres e nelle ultime ore sembra che un nuovo giocatore sia finito nel mirino dei partenopei.

Si tratta di un calciatore di assoluto livello e che dovrebbe alzare ancora di più il tasso di qualità. Una operazione non semplice da portare a segno sia per il prezzo che per la concorrenza. Ma il Napoli ci sta pensando e nelle prossime ore potrebbe sondare il terreno per valutare con attenzione la fattibilità di un colpo che già da ora fa sognare i tifosi.

Un colpo per far sognare i tifosi del Napoli e non solo. Manna starebbe lavorando alla prima ciliegina sulla torta di un calciomercato che ha visto i partenopei sicuramente protagonista anche se non come si poteva immaginare magari Conte. La speranza del tecnico era quella di riuscire già da ora ad avere una rosa assolutamente completa, ma alla fine non è stato così. Ora si sta provando a rimediare piazzando dei colpi assolutamente importanti e nei prossimi giorni si proverà ad aggiungere altra qualità nell’organico del tecnico leccese.

L’ultimo nome accostato al Napoli è quello di McTominay. Secondo quanto riferito da The Athletic, il calciatore non rientrerebbe più nei piani dello United e gli inglesi sarebbero disposti a lasciarlo partire in questo calciomercato per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Operazione non semplice se guardiamo alla valutazione fatta dagli inglesi, ma non è da escludere comunque un tentativo per trovare una formula diversa o magari capire la fattibilità di questa operazione.

Naturalmente lo scozzese consentirebbe al Napoli di avere un tipo di giocatore che nella rosa manca e per Conte sarebbe davvero un sospiro di sollievo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine ci potrà essere o no un tentativo da parte del Manchester United.

L’idea McTominay per il centrocampo del Napoli potrebbe prendere piede negli ultimi giorni di calciomercato. Il giocatore scozzese rappresenta il profilo ideale per Antonio Conte e per questo motivo si sta sondando il terreno. L’obiettivo sarà quello di capire se alla fine ci potrà essere oppure no la fumata bianca.

Il Manchester United è pronto a dare il via libera per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Staremo a vedere se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca oppure no.