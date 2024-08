Napoli: Zerbin in uno scambio, nuovo rinforzo per Conte

Il Napoli ragiona sul rinforzare la rosa di Conte anche attraverso alcuni scambi. E Zerbin potrebbe essere presto inserito in una trattativa. Le ultime

È un Napoli che in queste ultime settimane di calciomercato deve muoversi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Servono diversi acquisti in grado di alzare il livello della rosa e Manna sta ragionando sulla possibilità di poter chiudere al più presto i primi rinforzi in attesa naturalmente di altri colpi destinati sicuramente a far sognare i tifosi in grande.

Si ragiona molto sulla possibilità di rafforzare anche il reparto difensivo e la carta giusta potrebbe essere Zerbin. Il centrocampista è in uscita dal Napoli e piace molto ad un club. Non è da escludere che il suo inserimento nella trattativa possa sbloccare l’affare e dare a Conte un rinforzo sicuramente di livello. Vedremo se sarà realmente così oppure no.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, chi arriva

Il Napoli sta andando alla ricerca di giocatori di assoluto livello per riuscire a tenere alto il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte. Non è assolutamente semplice considerando anche le diverse partenze che ci sono state in questa sessione e che avverranno nelle prossime settimane. Per questo motivo si sta provando a individuare i giocatori giusti per rendere ancora più semplice il lavoro del tecnico leccese.

E non è da escludere che si ritorni con forza su Lucumì. Il difensore potrebbe chiedere nei prossimi giorni la sessione considerando anche il contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo che per il momento non arriva. I partenopei lo hanno già seguito in passato e la carta Zerbin potrebbe sbloccare la trattativa considerando che il centrocampista piace molto a Italiano. Per il momento le priorità sono alte come precisato in precedenza, ma non è da escludere che negli ultimi giorni di calciomercato si possa decidere di intavolare una trattativa simile.

Il calciatore potrebbe ricoprire assolutamente un ruolo centrale nel modo di giocare di Conte. Per il momento il Bologna spera di riuscire a trattenerlo e non cederlo, ma, secondo quanto riferito da La Repubblica, una sua partenza non è assolutamente da escludere.

Mercato Napoli: ritorna l’idea Lucumì per la difesa?

Lucumì anche nelle precedenti sessioni di calciomercato è stato accostato al Napoli senza, però, riuscire a trovare il tanto atteso accordo. Ora le cose potrebbero cambiare e non possiamo escludere un tentativo per dare a Conte un difensore di assoluto livello.

La trattativa potrebbe concludersi con l’inserimento di Zerbin, ma per il momento è solo una idea e non c’è una reale trattativa con il Bologna per la fumata bianca.