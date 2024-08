Napoli beffato: Brescianini firma con la rivale

Marco Brescianini sembrava davvero vicino al Napoli, ma i partenopei sono stati beffati al fotofinish. Il giocatore firma con la rivale

Lo scorso anno era toccato all’Inter dover rinunciare ad un giocatore dopo le visite mediche per un accordo saltato in extremis, questa volta è il turno del Napoli. I partenopei sembravano avere chiuso il colpo Marco Brescianini. Il giocatore aveva svolto tutti i controlli e nel pomeriggio, nonostante il ritorno di Cajuste dall’Inghilterra per un mancato accordo, era atteso in terra partenopea per aggregarsi alla squadra di Antonio Conte. Ma ecco la sorpresa: accordo saltato e giocatore che non vestirà la maglia azzurra la prossima stagione.

Secondo quanto riferito da Michele Criscitiello sui social, proprio al fotofinish Brescianini non firmerà con il Napoli, ma con una rivale degli azzurri. Una trattativa che è saltata a causa di un cambio delle condizioni (dovute alla mancanza partenza di Cajuste? ndr) e una squadra ne ha subito approfittato. Ora per il centrocampista possibili nuove visite mediche e poi l’inizio della nuova esperienza.

Calciomercato Napoli: niente Brescianini, cosa è successo

Marco Brescianini sembrava davvero indirizzato al Napoli. Accordo trovato, visite mediche programmate e Conte che puntava ad avere il giocatore per la prima giornata di campionato. Ma ecco il colpo di scena improvviso: i partenopei hanno deciso di cambiare le condizioni del trasferimento e il Frosinone blocca il trasferimento. Una frenata che ha portato un’altra big ad inserirsi ed ora per gli azzurri la strada si fa più che in salita. Per il centrocampista scuola Milan il futuro sarà in una squadra diversa dal Napoli e possiamo dire che Conte non sarà contento di questo.

L’Atalanta, infatti, ha approfittato della frenata della trattativa tra Napoli e Frosinone per piazzare un colpo di calciomercato importante. Brescianini nelle prossime ore dovrebbe raggiungere Bergamo ed aggregarsi alla formazione di Gasperini. La Dea lo seguiva da tempo e proprio il passo falso è stato molto utile per mettere nero su bianco sia con i ciociari che con il centrocampista.

Un colpo sfumato destinato sicuramente ad irritare un po’ Conte. Il tecnico leccese da tempo sta spingendo per avere rinforzi e la mancata chiusura con Brescianini potrebbe alimentare il nervosismo dell’allenatore. Ora bisognerà trovare un calciatore differente per andare a completare il centrocampo.

Mercato Napoli: Brescianini firma con l’Atalanta

Dal Napoli all’Atalanta nel giro di qualche ora. Possiamo riassumere così una giornata surreale per Brescianini. Sembrava fatta con i partenopei, ma poi l’ennesimo colpo di scena di un calciomercato ricco di sorprese.

Ora per il centrocampista il futuro sembra essere a Bergamo. Naturalmente fino a quando non si ha la firma non possiamo escludere un nuovo cambio di programma.