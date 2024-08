Napoli: non solo Lukaku, pronto un altro colpo in attacco

Il Napoli lavora ad un secondo colpo in attacco oltre a Lukaku. Il giocatore piace molto al tecnico e si potrebbe piazzare un nuovo acquisto

Non solo Lukaku in attacco. In casa Napoli si ragiona con attenzione ad un secondo colpo in attacco. La conferma di Simeone in questo momento non è assolutamente scontata e Antonio Conte, in caso di una partenza dell’argentino, ha bisogno di un’altra punta per cercare di alzare il livello della rosa e completare il reparto. Al momento è solo una ipotesi, ma Manna avrebbe individuato il giocatore che sulla carta andrebbe a prendere il posto dell’argentino.

La strada è lunga visto che mancano ancora diversi giorni di calciomercato e può succedere di tutto. Ma le idee sono molto chiare e nei prossimi giorni si potrebbe sferrare l’attacco per chiudere il colpo e dare a Conte un vice Lukaku. Naturalmente la priorità ora è il belga, ma subito dopo si ragionerà sul suo possibile sostituto in squadra.

Calciomercato Napoli: altro colpo in attacco, chi arriva

Romelu Lukaku attualmente è il principale obiettivo in casa Napoli. Manna in questi minuti si trova in Inghilterra per cercare di definire il ritorno in Italia del belga. Ma non è assolutamente finito qui il lavoro del direttore sportivo dei partenopei. L’obiettivo potrebbe essere quello di un secondo attaccante in caso di partenza da parte di Simeone. L’argentino spera di giocare con maggiore continuità e per questo motivo la sua cessione non è assolutamente da escludere.

Secondo quanto riferito da footballinsider247, in caso di partenza di Simeone il Napoli potrebbe puntare con forza su Omorodion, in uscita dall’Atletico Madrid. L’attaccante sembrava indirizzato al Chelsea, ma la trattativa è saltata ed ora sono in corso le valutazioni per trovare il giusto nome e i partenopei potrebbero fare un tentativo per strapparlo alla concorrenza. Ipotesi non sicuramente semplice considerando sia il prezzo che la concorrenza del Lipsia, ma i partenopei ci pensano.

Nei prossimi giorni possibili contatti tra Atletico Madrid e Napoli per valutare la possibilità dell’operazione. Non è da escludere neanche l’ipotesi di una richiesta di uno scambio con il Cholito anche se per il momento Simeone non pensa di portare il figlio in Spagna.

Mercato Napoli: idea Omordion in attacco

Omordion rappresenta uno dei profili valutati dal Napoli in questo calciomercato in caso di partenza di Simeone. In corso valutazioni e nel giro di davvero poco tempo saranno prese delle decisioni importanti.

L’attaccante è in uscita dall’Atletico Madrid e i partenopei rappresentano una soluzione importante considerando anche la volontà dell’attaccante di continuare il percorso di crescita.