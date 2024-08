Juventus: colpo dal Napoli, arriva il centrocampista

Il Napoli è pronto ad accontentare Antonio Conte che ha già espresso tutto il suo malcontento. La Juventus tenta il colpaccio, ci siamo

Tutto cambia improvvisamente sul fronte calciomercato. Il Napoli ha avuto la peggio per l’affare saltato con il Frosinone per Marco Brescianini: ecco la verità finalmente a galla. Ora la Juventus è tornata alla carica per un nuovo colpo a centrocampo: il ds Giuntoli vuole anticipare la folta concorrenza per il giocatore di proprietà del Napoli.

La dirigenza bianconera continua a guardare in casa Napoli per nuovi colpi da mettere subito a segno. Non sono giorni tanto felici per Antonio Conte, che ha dovuto anche incassare l’affare sfumato di Brescianini dal Frosinone. Una situazione davvero incredibile dopo che l’ex centrocampista del Milan ha svolto le visite mediche con la società partenopea. L’Atalanta si è inserita con il presidente Percassi che ha avuto la meglio proprio in extremis formulando l’offerta decisiva.

Ora la Juventus proverà ad intrufolarsi in una nuova trattativa di calciomercato per chiudere subito il colpo a centrocampo. Ecco tutto il retroscena che riguarda da vicino il Napoli. L’ultim’ora ha fatto gioire i tifosi bianconeri, ecco tutta la verità sul trasferimento da urlo.

Juventus, chiusura immediata: il ds Giuntoli scatenato

Un nuovo intreccio di calciomercato per puntare sempre in alto. La Juventus è pronta a chiudere un nuovo colpo da urlo, contatti in corso: il ds Giuntoli vorrebbe subito chiudere l’affare in tempi brevi.

La Juventus vuole sferrare l’assalto vincente in casa Napoli per un nuovo centrocampista pronto a cambiare aria. Ecco il retroscena finalmente a galla: il ds Giuntoli intende chiudere subito l’affare.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, su X la Juventus sta valutando internamente se fare una mossa concreta per Michael Folorunsho. La Lazio resta in pole per ingaggiare l’ex centrocampista dell’Hellas Verona, ma non ci sono sviluppi al momento. I bianconeri vorrebbero regalare un nuovo rinforzo a Thiago Motta pensando alla totalità delle caratteristiche del giocatore di proprietà del Napoli.

Secondo le ultime notizie di calciomercato la Juventus è molto attiva sul fronte acquisti per regalare nuovi colpi a Thiago Motta, un po’ deluso nelle ultime settimane dopo la situazione in stand-by di Federico Chiesa. A breve partirà ufficialmente la stagione della squadra bianconera. Ormai ci siamo per l’affare, chiusura ad un passo per sognare lo Scudetto con un innesto di qualità e quantità.