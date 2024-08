Napoli, arriva il nuovo Anguissa: colpo da 30 milioni

Oltre a Romelu Lukaku, per andare a rinforzare la rosa di Antonio Conte il Napoli avrebbe messo gli occhi su un altro giocatore di Premier.

Per settimane si è parlato dell’ex Chelsea, oggi al Brighton, Bill Gilmour, ma l’attenzione del Napoli nelle ultimissime ore si sarebbe posata su un esubero del Manchester United di Erik ten Hag, giocatore che per caratteristiche tecniche, e tattiche, potrebbe venire a fare la differenza in Serie A. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché trattare con i Red Devils non è mai semplice, eppure la presenza a Londra del ds Manna potrebbe indicare l’imminenza di un accordo per il quale si è lavorato sotto traccia.

Il Napoli pesca dal Manchester United: Conte accontentato

Il Napoli voleva aspettare la cessione di Victor Osimhen per regalare ad Antonio Conte altri rinforzi dopo Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola in questo calciomercato, ma le continue difficoltà nel piazzare il nigeriano hanno portato Aurelio De Laurentiis a muoversi comunque sul fronte delle entrate per evitare di incrinare sin da subito i rapporti con l’allenatore salentino, che nel post partita contro il Modena è stato piuttosto chiaro.

Quella di ieri sembrava potesse essere la giornata di Marco Brescianini, ma l’Atalanta si è inserita a sorpresa nelle trattative soffiando difatti in extremis il giocatore al Napoli, nonostante quest’ultimo avesse comunque svolto le visite mediche a Villa Stuart con gli azzurri. Una delusione non da poco che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca, che potrebbe essere però “addolcita” dal giocatore per il quale il direttore sportivo Manna starebbe trattando proprio nelle ultime ore.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la presenza a Londra del dirigente partenopeo non è un caso. In programma c’è infatti non solo un incontro con il Chelsea per Romelu Lukaku, ma ce ne dovrebbe essere uno anche con il Manchester United per Scott McTominay, in uscita dai Red Devils dopo che ten Hag ha espresso la volontà di portare ad Old Trafford Ugarte.

Asse Napoli-Manchester: affare da 30MLN

Il Napoli starebbe seriamente pensando a Scott McTominay del Manchester United per andare a rinforzare e completare la mediana di Antonio Conte in vista dell’imminente inizio di stagione. Nel corso di queste settimane si è parlato tanto di come l’allenatore salentino avesse espressamente richiesto alla sua dirigenza Bill Gilmour del Brighton, ma a sorpresa potrebbero entrare vestire azzurro in questo calciomercato, visto che l’uno non escluderebbe l’altro.

L’unico ostacolo è rappresentato dall’alta valutazione che il Manchester United fa del cartellino di McTominay: 30 milioni di euro. Conte è stato chiaro in conferenza stampa, il Napoli non può permettersi di investire determinate cifre almeno per questo calciomercato, motivo per quale è difficile pensare che i partenopei possano chiudere con gli inglesi un’operazione a titolo definitivo, soprattutto a quel prezzo. Allo stesso tempo, però, è anche difficile ipotizzare un prestito, visto che il giocatore andrà a scadenza nel prossimo giugno. Staremo a vedere, con il Napoli che se vuole regalare McTominay a Conte non deve fare altro che trattare.