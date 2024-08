Napoli, niente Brescianini: dalla Germania il sostituto

Il Napoli lavora per trovare il ‘sostituto’ di Brescianini. Il nome nuovo arriva dalla Germania e rappresenta un profilo già pensato in passato

Il passo indietro su Brescianini porta il Napoli a dover individuare un nome nuovo per il centrocampo. L’idea da parte dei partenopei è quella di un profilo giovane e tutti gli indizi portano su Casadei. Ma i dubbi da parte di Osimhen sull’accettare la pista Chelsea stanno portando la società comunque a valutare diversi profili. L’obiettivo è quello di trovare un calciatore utile al modo di giocare di Conte.

E non è da escludere che nei prossimi giorni possa tornare in auge un profilo dalla Germania. Il giocatore era già stato accostato in passato ai partenopei, ma poi la scelta è caduta su Brescianini. Ora la pista potrebbe riaprirsi considerando anche la necessità di portare in rosa un centrocampista oltre a Gilmour. Vedremo se Manna piazzerà un colpo a sorpresa oppure punterà su un nome che a Napoli seguono ormai da tempo.

Calciomercato Napoli: ecco il nuovo centrocampista, arriva dalla Germania

La fumata nera per Brescianini ha diviso in due il popolo partenopeo. Da una parte c’è chi ha apprezzato la scelta fatta dalla società sottolineando la necessità di dover portare in rosa giocatori di maggiore qualità. Dall’altra sono arrivate un po’ di critiche nella gestione attuata da De Laurentiis. Di certo possiamo dire che la mancata chiusura per l’ormai futuro giocatore dell’Atalanta porta il Napoli a dover ritornare sul calciomercato per trovare un nuovo centrocampista. Si è parlato molto nelle ultime ore di Casadei, ma al momento la pista dell’italiano fatica a decollare considerando che Osimhen non è convinto del Napoli.

Attenzione al nome di Manu Kone. Il centrocampista continua ad interessare molto al Napoli ed è in uscita dal Borussia Monchengladbach. Rappresenta quel profilo da ultimi giorni di calciomercato anche se non sarà semplice riuscire ad arrivare alla fumata bianca considerando anche la richiesta dei tedeschi.

Ma il Napoli lo segue da tempo e non è da escludere che possa fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione. E, in caso di apertura da parte dei tedeschi, provare a regalare a Conte un giocatore di livello oltre che naturalmente un profilo giovane e destinato a togliersi molte soddisfazioni.

Mercato Napoli: Kone resta una ipotesi

Il nome di Kone è uno dei papabili in casa Napoli soprattutto dopo la mancata chiusura per Brescianini. Sono in corso le valutazioni per capire se piazzare questo colpo di calciomercato oppure puntare su un altro nome.

Il giocatore piace sicuramente al Napoli da tempo e per questo motivo un tentativo non è assolutamente da escludere. Ma non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.