Svolta Szczesny: il portiere ha deciso, l’annuncio

Prima Szczesny, poi Kepa. Il Napoli prosegue la ricerca del nuovo portiere e sul polacco c’è un annuncio molto importante. I dettagli

Il destino di Szczesny è lontano dalla Juventus. L’arrivo di Thiago Motta ha portato il portiere a non rientrare più nei piani dei bianconero e la rescissione è questione di ore. Una decisione che consentirà all’estremo difensore di scegliere liberamente la sua nuova squadra. Le richieste non mancano e i dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi giorni.

Dal Napoli al Monza passando anche per l’Arabia. Sono diverse le squadre che in questi giorni hanno sondato il terreno per il portiere polacco. I partenopei, in particolare, stanno valutando la possibilità di prendere un estremo difensore in questo calciomercato per andare ad affiancare Meret. Szczesny è uno dei nomi che fanno a caso dei partenopei essendo esperto e poi a parametro zero. Un passaggio da non sottovalutare se si pensa anche ai diversi soldi che la dirigenza è pronta a sborsare per altri obiettivi.

Calciomercato Napoli: Szczesny ha deciso, i dettagli

Il Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe prendere un portiere. Meret è destinato ad essere confermato mentre per Caprile non è da escludere una cessione. Di certo per il momento è solo una ipotesi considerando anche le difficoltà che ci sono nel piazzare altri colpi. Ma di sicuro si sta ragionando su come muoversi anche in ruolo molto delicato come quello dell’estremo difensore.

Portiere che quasi certamente non sarà Szczesny. Il polacco è stato sondato dal Napoli, ma alla fine si è deciso di non continuare la trattativa per diversi motivi. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il portiere starebbe ragionando sulla possibilità di ritirarsi e non continuare più l’avventura nel mondo del calcio. Difficile in questo momento avere delle conferme considerando che sono in corso le valutazioni del caso, ma di certo è un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo.

Il Napoli per quanto riguarda la porta dovrebbe puntare su Kepa in caso di un nuovo arrivo. L’estremo difensore è in uscita dal Chelsea e rappresenta la carta giusta per alzare il livello della rosa e dare una alternativa importante anche allo stesso Meret, che si è dimostrato affidabile contro il Monza.

Mercato Napoli: Szczesny pensa al ritiro

Szczesny valuta il ritiro e per il Napoli il futuro in porta si potrebbe chiamare Kepa in questo calciomercato. Non è da escludere una conferma anche di Caprile. Sono in corso le valutazioni del caso e presto saranno sciolti tutti i dubbi.

Di certo la strada è ancora lunga e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire su chi si punterà per coprire un ruolo delicato come quella di alternativa a Meret.