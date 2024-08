Osimhen inguaia il Napoli: brutta notizia per Conte

Victor Osimhen continua a creare non pochi problemi al Napoli. Ancora una brutta notizia per Antonio Conte in questo calciomercato

Il caso Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. L’attaccante nigeriano non vuole continuare la sua esperienza in terra partenopea, ma per adesso non è stata trovata la soluzione ideale. Una situazione che frena (e non poco) il calciomercato in entrata oltre che naturalmente non rappresenta una buona notizia per Antonio Conte.

Nei prossimi giorni il Napoli spera di poter riuscire a risolvere la situazione anche per cercare di dare vita ai rinforzi ideali chiesti da Conte. Ma, come spiegato in precedenza, molto dipenderà dalla volontà del nigeriano. Per il momento Osimhen ha rifiutato tutte le ipotesi messe sul tavolo e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per cercare di capire come si rivolve un rebus di calciomercato sempre più intricato.

Calciomercato Napoli: novità Osimhen, i dettagli

Il futuro di Osimhen è ancora tutto da scrivere. Si è parlato molto di Chelsea e PSG in questi giorni, ma il nigeriano per il momento non ha ancora sciolto le riserve. Frenate che stanno mettendo in difficoltà le entrate dei partenopei ed ora ADL starebbe pensando comunque di muoversi senza aspettare il destino del proprio bomber. La strada fino al 30 agosto è assolutamente lunga e da qui alla fine del mese potrebbero essere diverse le novità. Ma intanto dall’Inghilterra arriva una notizia che mette ancora più alle strette la squadra azzurra.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Chelsea sarebbe stanco del tira e molla con Osimhen e potrebbe decidere di andare con forza su Toney. Al momento tra gli inglesi e il nigeriano non c’è l’accordo sull’ingaggio e quest’ultimo non sembra intenzionato ad abbassare le pretese per un club che non gioca in Champions League. Questo rende difficile ipotizzare un trasferimento in Inghilterra del bomber con il PSG che ritorna in pole position.

La situazione di certo non rende assolutamente felice Conte sempre alla ricerca di un giocatore importante per l’attacco. A questo punto Lukaku potrebbe arrivare a prescindere da Osimhen e poi entro la fine della sessione di calciomercato si proverà a trovare una soluzione definitiva.

Mercato Napoli: nuova frenata Osimhen-Chelsea

