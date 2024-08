Doppio colpo dal Chelsea: c’è il via libera di Maresca

Il Napoli guarda con attenzione in casa Chelsea per piazzare dei colpi importanti. Lukaku è un obiettivo risaputo, ma spunta un altro nome

Sono giorni frenetici in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato. I partenopei da tempo sono al lavoro per individuare i rinforzi giusti da dare ad Antonio Conte e si spera nel giro di davvero poco tempo a risolvere tutte le lacune presenti nell’attuale rosa della squadra partenopea. Per il momento sono in corse riflessioni, ma non è da escludere che la dirigenza azzurra possa riuscire a piazzare un doppio acquisto dal Chelsea.

Lukaku resta il principale obiettivo del Napoli, ma, come riportato da calciomercato.it, non è da escludere un ulteriore colpo dai Blues da parte dei partenopei in questo calciomercato. Sono in corso le valutazioni del caso per capire se il giocatore può essere molto utile alla corte di Antonio Conte oppure si opterà su obiettivi diversi.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, Manna piazza il blitz

Il Napoli ha bisogno di trovare rinforzi per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sono diversi i giocatori nel mirino di Manna e non sono escluse delle sorprese. Una, in particolare, potrebbe arrivare da Londra. Il giocatore interessa molto ai partenopei e non è da escludere che alla fine lo stesso Chelsea decida di metterlo sul tavolo della trattativa per arrivare a Osimhen.

Il giocatore in questione è Disasi. Arrivati la scorsa estate per una cifra molto importante, il centrale ora non sembra più rientrare nei piani di Maresca e si sta parlando di un possibile trasferimento anche in prestito in questo calciomercato considerando un contratto quinquennale e la volontà del difensore di riuscire a trovare continuità nella stagione che inizierà a breve. Quindi non è da escludere che i partenopei possano fare un tentativo considerando la necessità di un difensore.

Una trattativa che potrebbe essere slegata da quella di Osimhen. Il giocatore ha voglia di ritrovare una certa continuità mancata da quando è arrivato Maresca e, quindi, non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente molto più chiaro sul futuro del centrale francese.

