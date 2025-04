Rottura Conte: ADL annuncia il nuovo allenatore

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è pronto a cambiare già aria: il presidente De Laurentiis può già sostituirlo con diversi profili interessanti

Novità importanti per arrivare subito al prossimo allenatore del Napoli. Antonio Conte dovrà prendere una decisione in tempi brevi dopo le delusioni di gennaio. Il tecnico azzurro continua ad andare avanti per la propria strada per regalare subito lo Scudetto ai tifosi partenopei, ma l’impresa è più ardua del prevista. Spuntano i primi nomi per sostituirlo in estate: ecco la decisione del presidente De Laurentiis.

Antonio Conte è pronto a dire addio al Napoli. Juventus e Milan continuano il pressing asfissiante per l’allenatore del Napoli, già voglioso di nuovi stimoli dopo la delusione dell’addio di Kvara a gennaio. Le divergenze di idee con il presidente De Laurentiis potrebbero portare subito al divorzio definitivo: al termine della stagione ci sarà un incontro decisivo per il suo futuro.

Napoli, rivoluzione per il post Conte: arriva l’annuncio

Saranno mesi intensi per conoscere il futuro dell’allenatore del Napoli. Conte è pronto per una nuova sfida, ma nel frattempo lo stesso ADL si vuole cautelare in caso di rottura definitiva: ecco il nome del prossimo allenatore del Napoli.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli dovrà fare i conti con il possibile addio di Antonio Conte. L’allenatore azzurro potrebbe così andare via dopo soltanto una stagione alla guida della squadra azzurra. Spuntano così i nomi dei possibili sostituti: da una parte c’è Max Allegri pronto ad emulare il percorso fatto alla Juventus sostituendo proprio Conte, mentre dall’altra ci sarebbe anche il nome di Gian Piero Gasperini verso l’addio all’Atalanta.

Novità importanti in casa Napoli per sognare in grande. Una nuova possibile destinazione anche per Roberto De Zerbi: l’allenatore del Marsiglia rischia di fallire la qualificazione alla prossima Champions dopo una stagione da urlo in Ligue1. Una rivoluzione totale in Serie A per conoscere così il prossimo allenatore del Napoli in caso di divorzio con Antonio Conte.

Il ds Manna è già al lavoro per programmare la prossima campagna acquisti in modo da convincere lo stesso tecnico azzurro. Il presidente De Laurentiis dovrà prendere subito una decisione in ottica futura: ecco la verità evidenziata dall’edizione odierna di Tuttosport. Tutto può cambiare improvvisamente in Serie A.