Napoli: colpo dall’Udinese, si chiude a gennaio

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. Possibile presto una trattativa con l’Udinese per piazzare un colpo importante

La sconfitta contro l’Atalanta sta portando a fare delle riflessioni in casa Napoli. Antonio Conte da tempo chiedeva ai tifosi e ai suoi giocatori di restare con i piedi per terra perché la stagione è lunga e gli intoppi sono dietro l’angolo. Il ko interno dell’ultimo turno di campionato conferma delle difficoltà in alcuni ruoli e per questo motivo la società è pronta ad intervenire sul calciomercato con un solo obiettivo: rendere la rosa ancora più forte.

Uno dei colpi durante il calciomercato invernale potrebbe essere piazzato dall’Udinese. C’è un giocatore che sembra fare proprio a caso del Napoli e per questo motivo Conte spera che si possa riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Si tratta di una operazione non semplice da chiudere per diversi motivi, ma è davvero difficile dire no se dovesse arrivare una chiamata dai partenopei.

Calciomercato Napoli: deciso il primo colpo, arriva a gennaio

Giocatori pronti e che conoscono bene il nostro campionato. Sembra essere questa la strategia decisa dal Napoli per gennaio. Sarebbe davvero troppo rischioso portare rinforzi che devono ancora ambientarsi con il rischio di perdere altro tempo prezioso. La speranza da parte di Conte è quella di avere a disposizione giocatori che possano dare una mano sin da subito e non dover aspettare tempo prima di averli al massimo.

Per questo motivo si guarda con attenzione alla Serie A. Come riferito da calcionapoli24.it, la partita contro l’Atalanta ha evidenziato l’assenza di un vice Lukaku e così il Napoli con forza potrebbe tornare su Lucca. Se per Bonny il Parma non ha intenzione di aprire, l’Udinese è pronto a ragionare sulla possibilità di lasciar partire il proprio bomber per darlo ad una squadra con ambizioni sicuramente differenti da quelli dei friulani.

Il Napoli ci pensa e valuta il profilo di Lucca almeno per arrivare fino a giugno. Poi durante il calciomercato estivo si valuterà con calma se puntare su altri nomi oppure confermare il talento italiano. Per il momento, però, lo sguardo è risvolto principalmente al presente e quindi si è pronti a strappare il giocatore all’Udinese per dare ad Antonio Conte un rinforzo di assoluto livello e una alternativa comunque importante a Lukaku.