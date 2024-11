Soldi e scambio: prendono Kvaratskhelia in estate

Il futuro di Kvaratskhelia sembra essere ormai lontano da Napoli. Un club è pronto a mettere sul tavolo soldi e uno scambio per il georgiano

Ultimi mesi di Kvaratskhelia con il Napoli? Difficile rispondere a questa domanda. In casa partenopea si spera di poter arrivare ad un rinnovo nel minor tempo possibile. Ma la trattativa non decolla e quindi l’ipotesi di un addio non è da escludere. Bisogna anche sottolineare che un eventuale prolungamento non significherebbe permanenza certa. Si parla anche di una possibile clausola rescissoria come exit strategy per il futuro.

Stando quanto viene riferito da alcuni media, c’è un club che ha individuato in Kvaratskhelia uno degli obiettivi principali per il calciomercato estivo e sarebbe disposto a mettere sul piatto anche una proposta economica importante più uno scambio per strappare il sì del Napoli. La speranza è che si possa arrivare ad un accordo anche se non sarà per nulla semplice riuscire a convincere il giocatore.

Calciomercato Napoli: offerta per Kvaratskhelia, i dettagli

Nonostante un periodo non sicuramente facile, la qualità e la classe di Kvaratskhelia non sono in discussione. Diversi club lo hanno messo nel mirino in vista della prossima estate, ma per il momento siamo solamente nel campo delle idee e ipotesi. La strada per l’estate è assolutamente molto lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se alla fine si potrà arrivare ad una fumata bianca.

Dall’Inghilterra confermano l’interesse del Liverpool nei confronti di Kvaratskhelia in ottica calciomercato estivo. La partenza di Salah costringerà i Reds a dover intervenire in quel ruolo e il georgiano rappresenta una carta da sfruttare per rinforzare la rosa a disposizione di Slot. Il Napoli chiede intorno ai 100 milioni di euro per lasciar partire il proprio calciatore e gli inglesi per abbassare le pretese economiche sono pronti a mettere sul piatto una proposta importante oltre che il cartellino di Federico Chiesa.

L’ex Juventus piace molto al Napoli e potrebbe essere il giocatore giusto per sostituire Kvaratskhelia. Il Liverpool è pronto a sacrificarlo per arrivare al georgiano. Vedremo se alla fine sarà realmente così oppure il futuro del giocatore partenopeo sarà completamente differente. Chiesa è pronto ad essere la carta decisiva per uno scambio destinato ad accendere il calciomercato estivo. Naturalmente la strada è ancora lunga e può succedere di tutto.