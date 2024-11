Chiesa al Napoli: la decisione di De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis ha già preso la sua decisione sul futuro di Federico Chiesa in maglia azzurra. Ecco la verità a sorpresa

Una voglia immensa di tornare a segnare gol decisivi, ma in questa prima parte di stagione Chiesa sta vivendo un nuovo incubo. Il giocatore italiano vorrebbe tornare anche in Nazionale, ma serve un progetto che lo possa integrare all’interno della propria rosa.

Saranno settimane intense per conoscere il futuro di Federico Chiesa. L’esterno offensivo del Liverpool non vede l’ora di recuperare una perfetta forma fisica: spunta il retroscena sulla decisione di De Laurentiis. Subito è arrivata la decisione del presidente del Napoli che sarà nuovamente protagonista sul fronte calciomercato già a partire da gennaio. La sconfitta contro l’Atalanta ha fatto emergere tutti i limiti strutturali della squadra azzurra: urgono rinforzi funzionali in diverse zone di campo. Conte ha chiesto a gran voci nuovi acquisti, ma pochi minuti fa è arrivata la verità sul colpo Chiesa.

Napoli, ADL ha preso già posizione su Chiesa

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità. La suggestione Chiesa è sempre sul taccuino dei partenopei, ma pochi minuti fa è arrivata la verità sul colpo Chiesa.

Saranno settimane decisive per conoscere il futuro di Federico Chiesa. Finora non è tornato ad essere decisivo con il top club inglese: il manager Arne Slot ha rivelato che non è in perfette condizioni fisiche. Ha vissuto un’estate da separato in casa con Thiago Motta prima di volare in Premier League, ma finora non è stato impiegato con costanza. Ora potrebbe pensare anche all’addio a gennaio: spunta la decisione di De Laurentiis.

Come svelato in esclusiva ai microfoni di AreaNapoli.it, il giornalista Gerardo Fasano ha rivelato come il presidente De Laurentiis non sia minimamente interessato all’esterno italiano Federico Chiesa. Attualmente l’ex Juventus è in forza al Liverpool, ma non sarà il prossimo acquisto per Antonio Conte. Negli ultimi mesi Chiesa è stato accostato a lungo al Napoli, ma il club partenopeo ha già optato a diversi profili arrivati negli ultimi giorni di agosto.

Una voglia immensa di tornare a volare sulla fascia proprio come ai tempi di Fiorentina e Juventus: il suo momento migliore è stato anche ad Euro2020 regalando gol ed assist durante la spedizione azzurra con il Ct Roberto Mancini. Il suo futuro sarà comunque in Serie A.