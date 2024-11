Napoli, colpo dalla Premier: Giuntoli beffa ADL

Duello a distanza tra Napoli e Juventus per un nuovo colpo dalla Premier League. Spunta il retroscena con l’affondo totale dell’ex Giuntoli

Il ds Manna continua a monitorare attentamente tanti colpi dalla Premier League. Spunta l’affondo di Giuntoli in vista della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli l’ha seguito a lungo, ma ora i bianconeri potrebbero chiudere l’affare in tempi brevi.

La società partenopea è sempre molto attiva in ottica futura per nuovi rinforzi di qualità assoluta. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare Antonio Conte: la sconfitta contro l’Atalanta è stata anche decisiva in tal senso per conoscere i prossimi rinforzi da mettere a segno. Tutto può cambiare in tempi brevi con tanti calciatori che continua a piacere alle big della Serie A: spunta l’assalto totale della Juventus proprio ai danni del Napoli.

Napoli, il duello con la Juventus: il colpo in difesa

Una novità assoluta con l’annuncio arrivato dal portale spagnolo fichajes.net. Giuntoli ha già le idee chiare per un nuovo colpo in difesa per sostituire al meglio l’infortunato Bremer che resterà fuori per tutta la stagione. Ecco il nuovo innesto di qualità per Thiago Motta.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.com, la Juventus monitora attentamente il difensore danese del Fulham, Joachim Andersen, che conosce molto bene la Serie A dopo l’exploit con la maglia della Sampdoria. Il Napoli l’ha seguito a lungo in passato, ma ora spunta il retroscena con il forte accostamento ai bianconeri.

Nel mirino dei bianconeri ci sono tanti calciatori che piacciono molto anche al Napoli: da Dragusin a Skriniar per passare al giovane terzino del Lecce Dorgu. Saranno settimane intense per arrivare a gennaio con le idee chiare: un momento decisivo per tentare l’affondo decisivo di Giuntoli.

Il presidente De Laurentiis dovrà guardarsi le spalle dagli affondi totali delle altre big della Serie A: la Juventus vuole subito chiudere il colpo Andersen. Il club inglese è pronto anche a cederlo in prestito a gennaio per poi discutere della cessione a titolo definitivo nella prossima estate.

I bianconeri ora fanno sul serio per provare così il colpo in difesa: un retroscena da urlo arrivato dalla Spagna pochi minuti fa. Il difensore danese è pronto a tornare in Italia dopo gli anni alla Sampdoria: sarebbe un ritorno gradito dopo aver accumulato una grande esperienza in Premier League dopo tutti questi anni.