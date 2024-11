Serie A, esonero Juric: scelto il sostituto

Un nuovo addio per Ivan Juric. La dirigenza giallorossa è al lavoro per prendere la scelta migliore per il futuro della Roma: spunta il sostituto

Una delusione cocente per l’allenatore della Roma che ha evidenziato in conferenza stampa gli errori grossolani commessi durante la sconfitta contro l’Hellas Verona. Una settimana completamente da dimenticare per i giallorossi: ora spunta il nome del sostituto con l’accelerata decisiva per prendere la miglior decisione possibile.

L’entusiasmo estivo è già svanito in casa Roma. Ancora una sconfitta per la squadra giallorossa guidata da Ivan Juric: l’allenatore croato ora è a rischio esonero. Dopo la disfatta del Franchi è arrivata la pesante sconfitta contro l’Hellas Verona: i tre punti contro il Torino sono già finiti nel dimenticatoio. Una settimana da incubo per i giallorossi con un mezzo sorriso all’Olimpico contro i granata: ora Juric rischia l’esonero in vista delle prossime sfide.

Juric può già salutare: arriva la decisione della Roma

Una voglia immensa di trovare finalmente la quadratura definitiva, ma la stagione della Roma sta proseguendo non in maniera esaltante. Ancora una sconfitta per i giallorossi: spunta tutta la verità per l’esonero dell’allenatore croato.

Una nuova notizia già nell’aria per quanto riguarda il futuro di Ivan Juric. L’allenatore della Roma ha collezionato una nuova sconfitta in campionato, la quarta in totale della sua gestione alla guida dei giallorossi. Un intreccio decisivo nelle prossime ore con la dirigenza pronta a cambiare ancora una volta. Al momento si trattano soltanto di indiscrezioni di calciomercato: spunta il retroscena da urlo.

Come svelato dal giornalista di Radio Radio, Ilario di Giovambattista, la Roma vuole subito accelerare per l’ennesimo cambio in panchina. Roberto Mancini è pronto a tornare protagonista in Serie A dopo l’avventura con la Nazionale araba finita nel peggiore dei modi con l’esonero. L’ex Ct dell’Italia è voglioso di sposare un nuovo progetto entusiasmante: De Rossi, come rivelato dal giornalista Angelo Mangiante, non ha intenzione di tornare con l’attuale dirigenza.

Roberto Mancini è pronto a ripartire con un progetto anche a stagione in corso. Una nuova chance per l’allenatore originario di Jesi che vuole subito tornare in panchina dopo l’avventura con la Nazionale saudita. La Roma potrebbe prendere la decisione ufficiale nella giornata di lunedì 4 novembre. I tifosi giallorossi non sono affatto contenti di questo avvio stagionale da incubo: serve la svolta decisiva per ritornare a gioire.