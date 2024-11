Napoli, problema fisico: salta la sfida, l’annuncio

Una settimana tutta da vivere in occasione della super sfida a San Siro tra Inter e Napoli. Ecco le condizioni del top player, l’annuncio

Una voglia di rivalsa immediata per il Napoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta al Maradona. La squadra di Conte è stata incapace di reagire dopo il doppio svantaggio nel primo tempo. Lukaku e Kvara non hanno mai inciso risultando due fantasmi nel corso della partita prima della loro sostituzione. Ecco l’allarme per le condizioni del top player: ecco come sta ora, l’annuncio dell’allenatore.

Dopo la disfatta casalinga contro l’Atalanta, il Napoli vuole tornare a collezionare punti in ottica Champions League. Una sconfitta amara, ma ora gli azzurri saranno impegnati contro l’Inter distante soltanto una lunghezza. Un big match entusiasmante a San Siro prima della sosta Nazionale. Un momento decisivo per conoscere così le condizioni del top player: ecco come sta in vista della super sfida di Milano. L’allenatore è stato chiaro in conferenza stampa: scopriamo la verità.

Napoli, infortunio muscolare: ecco le sue condizioni

Saranno giorni intensi per preparare al meglio la sfida contro i nerazzurri. Conte vivrà un’altra gara emozionante da ex: alla guida dell’Inter ha trionfato con lo Scudetto proprio insieme a Romelu Lukaku, considerato all’epoca il re di Milano. Conosciamo le condizioni fisiche del big.

Durante la sfida tra Inter e Venezia il difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni, è uscito anzitempo per un problema fisico. Al suo posto è entrato Bisseck. Dopo un duello con Oristanio il centrale della Nazionale italiana ha alzato bandiera bianca: i tifosi si sono subito preoccupati proprio in vista del big match contro il Napoli.

Come riportato in conferenza stampa da Simone Inzaghi, nessun problema per lui: si tratterebbe soltanto di crampi. L’Inter dovrà scendere anche in campo in Champions League contro l’Arsenal per poi affrontare il Napoli: un tour de force per Simone Inzaghi prima della pausa Nazionale.

Bastoni dovrà scendere in campo domenica sera a San Siro: in Champions League Inzaghi potrebbe pensare anche a qualche cambio per far rifiatare i titolarissimi in vista del big match di Serie A. Conte cercherà di incidere in settimana dal punto di vista mentale dopo la pesante sconfitta incassata nell’ultimo turno di campionato.

L’obiettivo del Napoli è quello di rientrare tra le prime quattro posizioni per vivere nuovamente notti da Champions. Bastoni salterà la sfida contro l’Arsenal per poi recuperare in vista contro il Napoli. L’annuncio di Simone Inzaghi è stato fin troppo chiaro per le condizioni del difensore nerazzurro.