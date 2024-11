Napoli, colpo in difesa: intreccio con il Milan

Un nuovo affare con il duello a distanza tra Napoli e Milan: spunta l’intreccio decisivo, ecco tutta la verità per il colpo in difesa

Il presidente De Laurentiis continuerà a lavorare sotto traccia per intervenire sul fronte calciomercato. Un nuovo duello a distanza con il Milan per chiudere i prossimi colpi in difesa: spunta il retroscena in vista della prossima estate. Il Milan tenterà la beffa al Napoli per il difensore di caratura internazionale: scopriamo il dettaglio a sorpresa.

La dirigenza partenopea è molto attiva per i prossimi colpi in difesa. Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi nel reparto arretrato: Marin e Juan Jesus hanno collezionato soltanto qualche minuto in maglia azzurra. Ora il Milan vorrebbe chiudere un nuovo acquisto proprio in difesa: ecco il duello a distanza. Saranno mesi intensi per programmare la prossima stagione: il Napoli ha intenzione di tornare in Champions League per vivere nuovi notti da sogno al Maradona. Spunta l’intreccio con i rossoneri per il colpo in difesa: ecco tutta la verità.

Napoli, spunta il Milan per l’affare

Una voglia immensa di tornare ad essere protagonista in campo internazionale. Il Napoli già sta pensando ai prossimi interventi sul fronte calciomercato. Il ds Manna è al lavoro per regalare nuovi innesti di qualità a Conte: una nuova rivoluzione in arrivo per il reparto difensivo.

Ibrahimovic e Moncada vogliono intervenire subito sul fronte calciomercato per sistemare i problemi di Fonseca. Come riportato da MilanLive.it, la società rossonera è al lavoro per tentare l’assalto definitivo a Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta e della Nazionale italiana è attualmente ai box per infortunio a causa della rottura del tendine d’Achille. A breve dovrebbe tornare in campo e così il club bergamasco potrebbe pensare al suo addio in vista della prossima estate.

Il Napoli l’aveva seguito già a lungo in passato: l’obiettivo di Conte è quello di formare una coppia difensiva da urlo insieme ad Alessandro Buongiorno. Una retroguardia tutta italiana per vincere nei prossimi anni: il Milan è pronto a cedere Thiaw e Tomori per rivoluzionare così l’assetto difensivo.

Un intreccio da urlo in Serie A per chiudere subito l’affare Scalvini: il difensore dell’Atalanta tornerà in campo nelle prossime settimane dopo il grave infortunio. Bisognerà conoscere prima le sue condizioni fisiche per poi pensare al colpo in vista della prossima estate.