Napoli, rivoluzione Conte: sarà subito titolare

Un momento decisivo per rivoluzionare nuovamente il Napoli: servono subito forze fresche per arrivare fino in fondo. La decisione di Conte

Il Napoli cercherà di tornare a collezionare subito anche in vista della super sfida contro l’Inter. Conte non vorrebbe dare punti di riferimento ai nerazzurri: una novità dal primo minuto per continuare ad essere protagonisti in ottica futura.

Un altro big match tutto da vivere intensamente. Il Napoli affronterà l’Inter a San Siro prima della sosta Nazionale: un altro scontro diretto importante per gli azzurri. Una gara emozionante anche per i due ex, Conte e Lukaku, che hanno trionfato proprio con i nerazzurri vincendo lo Scudetto a Milano. Servirà la partita perfetta per cercare di superare l’ostacolo chiamato Inter, distante soltanto una lunghezza dal Napoli capolista. Ora Conte penserà anche a diversi cambi di formazione: sarà subito titolare a San Siro.

Napoli, la nuova scelta di Conte a San Siro

Una sconfitta amara al Maradona per gli azzurri che si sono fatti sorprendere dalla rapidità di Lookman: nel finale anche Retegui, entrato da poco, ha regalato un gol spettacolare per fissare il risultato sul definitivo 0-3. Ora Conte potrebbe anche rivoluzionare la formazione in vista del big match contro l’Inter.

Conte è pronto a dare battaglia alla sua ex squadra. Finora è arrivata soltanto una pesante sconfitta nei big match della Serie A dopo il pareggio a reti inviolate contro la Juventus e la vittoria da urlo a San Siro contro il Milan. Servirà un’altra prestazione importante per collezionare altri punti in ottica Champions League.

Una lotta serrata per lo Scudetto. Lobotka tornerà a prendere le redini del centrocampo azzurro dopo circa un mese di stop per infortunio. Al momento il centrocampista slovacco dovrebbe essere l’unico cambio in vista della super sfida contro l’Inter, ma occhio alla nuova rivoluzione di Conte. Finora Gilmour è stato all’altezza della situazione, ma il Napoli ha bisogno delle geometrie del giocatore azzurro che non vede l’ora di tornare protagonista.

Lukaku scenderà in campo dal primo minuto, ma l’attaccante belga potrebbe rischiare il posto da titolare. Contro Hien è stato surclassato venendo anticipato quasi sempre dal difensore dell’Atalanta: serve il piano B per mettere in risalto le sue caratteristiche. Simeone scalpita per una maglia da titolare: l’attaccante argentino si è dato da fare cercando di segnare almeno un gol contro l’Atalanta.