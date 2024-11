Roma, il sostituto di Juric arriva da Dubai: l’annuncio

Ivan Juric è ormai a rischio esonero. La Roma potrebbe così pensare subito al nuovo sostituto dell’allenatore giallorosso: spunta il retroscena

La società giallorossa si sta muovendo subito per un cambio di rotta immediato. La Roma continua a collezionare sconfitte dolorose: un inizio stagionale completamente da dimenticare per Dybala e compagni. Ora Juric è a rischio esonero, ma soltanto poche settimane fa aveva salutato Daniele De Rossi. La decisione della società capitolina non ha pagato, anzi ha peggiorato le cose alla Roma. Spunta il nuovo intreccio per il sostituto di Juric.

Nelle ultime ore il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, ha rivelato che Daniele De Rossi non tornerà alla guida della Roma con questa dirigenza. I tifosi dovranno così mettersi l’anima in pace: pochi minuti l’edizione de La Repubblica ha svelato un nuovo profilo interessante per il post Juric. L’allenatore croato rischia davvero tanto dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona: un altro risultato neggativo per i giallorossi.

Roma, Juric verso l’addio: il nuovo nome per i giallorossi

La società capitolina è vogliosa di arrivare fino in fondo cercando di allontanarsi subito dalla zona retrocessione. In estate sono arrivati colpi importanti nella Capitale, ma i risultati in campo ancora non si vedono. Ora la Roma è pronta a rivoluzionare nuovamente la guida tecnica.

Da Roberto Mancini a Massimiliano Allegri: in tanti sono stati accostati alla Roma nelle ultime ore. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile. L’edizione odierna de La Repubblica ha accostato così anche l’allenatore portoghese, Paulo Sousa, attualmente allenatore a Dubai dello Shabab Al-Ahli.

Una mossa sorprendente per riportare in alto la Roma che non sta attraversando un ottimo periodo. Due sconfitte pesanti nel giro di 7 giorni per Pellegrini e compagni: i tifosi vogliono farsi sentire per una scelta oculata dei Friedkin. Le prossime ore saranno decisive per arrivare alla decisione definitiva da parte della società giallorossa. Paulo Sousa è pronto a liberarsi dalla sua attuale squadra per tornare protagonista in Serie A: nelle ultime avventure ha guidato anche il Flamengo e la Nazionale polacca.

Juric è pronto a salutare la Roma dopo un mese e mezzo di lavoro a Trigoria: spunta il retroscena decisivo per sognare in grande. Tra poche ore si conoscerà il verdetto ufficiale da parte dei Friedkin che sono infuriati per i risultati ottenuti fin qui.