Pirlo subito in panchina: l’annuncio

Andrea Pirlo non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in panchina. Spunta l’annuncio decisivo: ecco la verità, di nuovo in Italia

Sono ore intense per conoscere il futuro di Andrea Pirlo. L’allenatore italiano è in attesa di una nuova squadra in ottica futura: dopo la separazione con la Sampdoria, potrebbe tornare subito ad allenare anche in Italia. Spunta il retroscena da urlo, pochi minuti fa è arrivata tutta la verità.

L’ex centrocampista della Juventus vuole tornare subito a sedersi su una panchina prestigiosa. Un momento decisivo per trovare così una nuova destinazione da urlo: dopo la separazione con la Sampdoria, Andrea Pirlo ha ricevuto pochi minuti fa una nuova proposta significativa in ottica futura. Sono state settimane di studio approfondito per l’ex allenatore bianconero che vuole tornare subito protagonista. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare la sua risposta: ecco il dettaglio definitivo in ottica futura.

Nuova panchina per Pirlo: ecco la prossima destinazione

Tutto può cambiare improvvisamente: il profilo di Andrea Pirlo è tornato ad essere attuale. Nell ultime ore l’ex centrocampista di Inter e Milan è stato accostato ad una nuova squadra italiana: scopriamo tutta la verità.

Una nuova destinazione per Andrea Pirlo in vista dei prossimi giorni. Pochi minuti è spuntata fuori tutta la verità: ecco l’intreccio decisivo con la nuova squadra in Serie B.

Come svelato da Gianluca Di Marzio, Andrea Pirlo sarebbe ad un passo dal Modena dopo l’addio a Bisoli. Il club emiliano è alla ricerca di un nuovo allenatore esperto per aprire un nuovo ciclo. Al momento l’ex centrocampista della Juventus è senza squadra dopo la separazione con la Sampdoria. Con il nuovo regolamento Pirlo potrebbe subito allenare una seconda squadra in Serie B.

Soltanto un primo sondaggio per l’ex centrocampista bianconero e della Nazionale italiana: attualmente la squadra emiliana è stata affidata all’allenatore della Primavera del Modena Paolo Mandelli. Saranno ore decisive in ottica futura per conoscere la risposta dello stesso Pirlo. Ormai ci siamo per la svolta dell’allenatore italiano che vuole tornare ad essere protagonista in Serie B.

Una proposta interessante per rivederlo subito in panchina, ma tutto dipenderà dalla sua decisione. Pochi minuti fa è arrivato anche un nuovo contatto con Semplici: il Modena ha fretta di annunciare il nuovo allenatore per sognare in grande dopo l’addio con Pierpaolo Bisoli avvenuto già in giornata.