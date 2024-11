Svolta in panchina: accordo trovato, Cannavaro il nuovo tecnico

Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina. L’accordo è stato trovato e per il tecnico campano presto partirà una nuova avventura

È pronto a tornare in panchina Fabio Cannavaro. Una volta terminata la sua avventura sulla panchina dell’Udinese con la salvezza conquistata, il tecnico campano si sta preparando ad iniziare una nuova esperienza. L’obiettivo questa volta è quello di dare il via ad un ciclo e un progetto dopo un periodo non facile. La decisione di non continuare con lui dei friulani l’ha un po’ sorpreso, ma ben presto ci sarà una nuova possibilità.

Ora per Cannavaro l’accordo è praticamente definito. Una esperienza diversa dalle ultime, ma con l’obiettivo di iniziare una esperienza nuova per dimostrare tutte le sue qualità. Occasione, quindi, da sfruttare per ripartire nel migliore dei modi e dare vista ad un ciclo e magari un progetto vincente. Resta da capire le tempistiche di questa ufficialità dell’accordo.

Cannavaro in panchina: ecco con chi firma

Fabio Cannavaro è pronto per una nuova avventura. La fine dell’esperienza con l’Udinese lo ha segnato e così si è preso un po’ di tempo per riflettere e poi subentrare a stagione in corso. Il suo nome è stato in più di un’occasione accostato a club italiani, ma per il momento nessuno ha deciso di affondare il colpo. Scelta che sta portando l’ex difensore lontano dall’Italia e ad una nuova esperienza all’estero.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Cannavaro è ad un passo dalla firma con il Deportivo La Coruna. Il club spagnolo si trova in diciassettesima posizione della seconda divisione spagnola e il club ha deciso di optare per una scossa per non rischiare una retrocessione storica. La scelta è caduta sul tecnico partenopeo, pronto sicuramente ad una esperienza differente e magari aprire un ciclo che lo possa portare su una panchina almeno più di una stagione.

L’arrivo di Cannavaro in Spagna chiude le porte ad un suo ritorno in Italia nel giro di poco tempo. In più di un’occasione è stato accostato a diverse panchine di Serie A, ma alla fine si è deciso di puntare su nomi completamente differenti. Per questo motivo ora nel destino del tecnico campano c’è il Deportivo La Coruna e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine potrà essere la svolta giusta per la sua carriera oppure no.