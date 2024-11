Dragusin-Napoli: svolta improvvisa, l’annuncio cambia tutto

In casa Napoli c’è la necessità di un centrale e il nome di Dragusin resta in pole position. L’annuncio nelle ultime ore, però, cambia tutto

La partita contro l’Atalanta ha confermato alcune necessità in casa Napoli a partire da un centrale. Non c’è ad oggi un sostituto all’altezza dei due titolari e per questo motivo Manna sta lavorando per individuare il giusto rinforzo. Uno dei nomi accostati in più di un’occasione è quello di Dragusin, che continua a fare molta difficoltà a trovare spazio con il Tottenham.

Il profilo piace molto ad Antonio Conte anche per la sua capacità di poter ricoprire più ruoli e per questo motivo Manna ci sta facendo un pensiero in ottica calciomercato invernale. Una trattativa non sicuramente semplice considerato che c’è concorrenza e non è detto che il Tottenham sia intenzionato a privarsene a gennaio. E proprio in queste ultime ore è arrivato un annuncio molto importante sul futuro di Dragusin.

Calciomercato Napoli: Dragusin nel mirino, l’annuncio a sorpresa

Il Napoli continua a seguire da molto vicino il nome di Dragusin. Il centrale romeno è uno dei preferiti di Conte e i partenopei potrebbero fare un tentativo a gennaio. Una trattativa non semplice da portare a termine per diversi motivi e per questo motivo bisognerà aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca oppure no.

Ad oggi, comunque, sembra una operazione di calciomercato non facile da concludere. Postecoglu, tecnico del Tottenham, ha confermato di essere felice di averlo in rosa e per questo motivo gli Spurs potrebbero chiudere la porta ad una partenza di Dragusin nel mese di gennaio. Un qualcosa da seguire con attenzione comunque visto che il calciatore punta a giocare con maggiore continuità e quindi non è da escludere una sua partenza.

Il Napoli resta alla finestra e valuta la possibilità di fare un tentativo durante il calciomercato invernale per provare a regalarlo al proprio allenatore. Si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione nelle prossime settimane e capire se il Tottenham aprirà ad un trasferimento di Dragusin oppure resterà ancora alla corte di Postecoglu. Naturalmente massima attenzione anche alla concorrenza visto che la Juventus non ha nessuna intenzione di mollare la pista che porta al romeno.