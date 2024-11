Napoli: futuro deciso, Raspadori resta in A

Il futuro di Raspadori sembra essere lontano dal Napoli, ma comunque in Serie A. Una squadra è pronta a fare sul serio per il giocatore

Quella contro l’Atalanta poteva essere una chance importante da sfruttare per Raspadori, ma la bocciatura è stata netta e a questo punto la sua partenza durante il calciomercato invernale sembra essere ormai certa. Nonostante l’interesse del Marsiglia, il futuro dell’attaccante quasi certamente sarà in Serie A. Gli interessi non mancano e De Laurentiis potrebbe convincersi a lasciarlo partire per andare a prendere un rinforzi di livello in quel ruolo.

Per Raspadori, quindi, il calciomercato invernale potrebbe regalare una nuova avventura in Serie A. Per il momento non c’è nessuna trattativa in corso e ci vorrà del tempo per arrivare alla fumata bianca. Ma è molto complicata una sua permanenza al Napoli considerate le grosse difficoltà ad inserirsi negli schemi di Conte e la partita di quest’oggi lo conferma.

Raspadori verso l’addio al Napoli: ecco con chi firma

L’avventura di Raspadori al Napoli è ormai arrivata agli sgoccioli. Il giocatore non si è mai realmente inserito negli schemi di Conte e la partita dell’Atalanta lo ha confermato. Ora bisognerà trovare la giusta soluzione che soddisfi sia la società che anche lo stesso calciatore.

De Laurentiis non vorrebbe cederlo ad una diretta concorrente e per questo motivo spinge per il Marsiglia. Ma in questo momento l’ipotesi principale resta quella della Serie A con Juventus e Milan in pole position. I bianconeri sono alla ricerca di un vice Vlahovic e l’ex Sassuolo rappresenta una possibilità di calciomercato da non sottovalutare considerata la stima di Giuntoli nei suoi confronti. Ma anche i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante e Raspadori rappresenta una possibilità da non escludere durante questo calciomercato invernale.

La strada comunque fino a gennaio è molto lunga e a questo punto noi non possiamo escludere nulla. La Juventus resta in pole position nella corsa di calciomercato a Raspadori, ma il Milan e lo stesso Marsiglia non mollano. Ad oggi l’unica squadra fuori dai giochi sembra essere l’Atalanta, ma non possiamo escludere nulla. Naturalmente ancora c’è tempo e non possiamo escludere l’inserimento di altri club. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire chi la spunterà.