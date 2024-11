Napoli: addio Kvaratskhelia, lo scambio sblocca l’affare

Il futuro di Kvaratskhelia sembra essere lontano dal Napoli. Un club è pronto a mettere sul piatto una proposta per strapparlo alla concorrenza

Le parole di Manna su Kvaratskhelia sono molto chiare: sono solo due le strade percorribili per il georgiano. La principale è quella di un prolungamento del contratto. Ma c’è anche la possibilità di un addio durante il calciomercato estivo senza rinnovo. Una ipotesi che il Napoli sta provando a scongiurare. Le trattative vanno avanti da diverso tempo e Manna prima della sfida contro l’Atalanta si è detto sicuro di avere una evoluzione nel giro di poco tempo.

Intanto, i club seguono con attenzione la vicenda per vedere come si evolve il tutto. Ricordiamo che il rinnovo non garantisce una permanenza visto che il calciatore spinge per una clausola rescissoria. C’è una squadra in particolare che sta è pronta a mettere sul piatto una proposta importante per strapparlo alla concorrenza. E in questo caso lo scambio potrebbe essere decisivo.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, Kvara decisivo

La speranza del Napoli è quella di arrivare al rinnovo nel minor tempo possibile. Manna sta lavorando ormai da mesi a trovare l’accordo con il giocatore, ma le distanze restano e per questo motivo non è da escludere che alla fine le strade dei due si possano separare. Le prossime settimane saranno decisive e vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del giocatore.

Come riferito da Caught Offside, Amorim ha individuato in Kvaratskhelia il rinforzo ideale per il suo Manchester United e non è da escludere che i Red Devils potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Rashford per convincere il Napoli a lasciar partire il proprio giocatore durante il calciomercato estivo. Per il momento è solamente una ipotesi, ma non è da escludere che nelle prossime settimane si possa entrare nel vivo della trattativa.

Naturalmente il Manchester United potrebbe mettere sul piatto una proposta anche in caso di rinnovo. Il prolungamento, comunque, non garantisce una permanenza di Kvaratskhelia al Napoli e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte del giocatore. I partenopei sperano di arrivare ad un rinnovo per guardare con fiducia al futuro. Ma tutto può succedere e Conte presto rischia di perdere uno dei giocatori più importanti della sua rosa.