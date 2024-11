Mercato Napoli, non solo Bonny: doppio colpo dal Parma

Mercato Napoli, gli azzurri mettono gli occhi in casa Parma, che tanto bene sta facendo nonostante un po’ di affanno in fase difensiva. In tal senso, Giovanni Manna non ha solo messo nel mirino Bonny, ma anche un altro profilo che può fare molto comodo ad Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

E’ impressionante la svolta tattica e non solo che ha vissuto il Napoli da quando è arrivato Antonio Conte. Anche in sede di calciomercato c’è stata una rivoluzione copernicana, dal momento che il club è andato su profili già pronti e non più su giovani di belle speranze da aspettare e da far crescere. Esempi illustri, da questo punto di vista, sono McTominay e Romelu Lukaku.

A gennaio, però, la squadra necessita di innesti e bisogna iniziare a ragionare anche in vista dell’estate per programmare ed evitare i disastri a cui si è assistito nella passata stagione. In tal senso, oltre al bomber Bonny, il Napoli guarda con interesse in casa Parma anche per un altro profilo di enorme talento e molto interessante.

Mercato Napoli, altro colpo nel mirino: le ultime

Il Parma rappresenta una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Sono tanti i profili, in tal senso, che si sono messi in mostra, nonostante delle difficoltà oggettive che stanno emergendo di tanto in tanto. Soprattutto in fase difensiva. Tutti i giocatori offensivi, però, stanno facendo cose egregie e gli interessamenti delle big non mancano.

E’ noto, infatti, che il Napoli e la Juventus si stanno muovendo sulle tracce di Bonny, che ha già segnato tre gol ed ha dimostrato ottime qualità. Un altro profilo, però, è da tenere attentamente in considerazione è quello di Bernabè, regista e cervello di questo Parma che può tornare di interesse anche in chiave Napoli.

Napoli, doppio colpo dal Parma: non solo Bonny

Stando a quanto scritto sul proprio account X dal noto giornalista Paolo Ziliani, il profilo ideale per sostituire Stanislav Lobotka è, ancora più di Billy Gilmour, Adrian Bernabè, che è tra le più piacevoli sorprese di questo campionato.

Da vedere se questa pista prenderà piede, anche perché il tema relativo alla successione dello slovacco in estate potrebbe tornare ad essere estremamente centrale. Ricordiamo che su Lobotka c’è sempre l’interesse del Barcellona.