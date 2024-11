Mancini nuovo allenatore: torna in Serie A, colpo di sccena

Roberto Mancini, dopo l’addio alla Nazionale dell’Arabia Saudita, è pronto a rimettersi in gioco ed a tornare in Serie A. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, con il club che ha come idea quella di conquistare la qualificazione in Europa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di uno degli allenatori, in senso assoluto, più vincenti della sua generazione in senso assoluto. Ha dimostrato, infatti, praticamente in ogni contesto ed in ogni club in cui ha allenato, di saper fare la differenza. Anche nel ruolo di commissario tecnico, come certificato dalla straordinaria impresa realizzata con l’Italia ad Euro 2020.

In Arabia Saudita, però, seppur in un movimento calcistico che cresce senza soluzione di continuità e con un ingaggio faraonico, le cose non sono andate per il verso giusto. Alla fine è arrivato l’esonero ed ora, a sorpresa, sembra pronto per fare ritorno in Serie A, dove ha lasciato un segno indelebile. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

L’ex CT della Nazionale italiana torna in Serie A: le ultime

Il suo nome in Serie A suscita sempre piacevoli ricordi, dal momento che ha fatto ottime cose praticamente ovunque. Sicuramente alla Fiorentina ed alla Lazio nelle sue prime esperienze, ma anche con Inter e successivamente, fuori dall’Italia, alla guida di Manchester City e Galatasaray. Adesso, però, è pronto a tornare in Serie A.

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Roma, dal momento che Juric continua a destare più di qualche perplessità. Adesso, però, stando a quanto raccontato dal portale “IlRomanista.it”, si è aggiunto alla lista delle pretendenti per Roberto Mancini anche il Bologna, dal momento Vincenzo Italiano sta faticando e non poco.

Mancini nuovo allenatore in Serie A: obiettivo Europa

Nel momento in cui le cose per il Bologna dovessero non andare come da aspettative, allora bisogna prestare attenzione al nome di Roberto Mancini. Legatissimo, ovviamente, a quella piazza, dal momento che lì ha esordito da calciatore prima di passare alla Sampdoria.

Allo stato attuale delle cose, però, la pista più calda, dal momento che il tecnico più in bilico è Ivan Juric, resta quella della Roma per il Mancio. In questo caso, però, bisognerà vedere anche come reagirà la piazza visti i suoi trascorsi importanti alla Lazio. Da calciatore prima e da allenatore poi.