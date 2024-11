Mercato Napoli, colpo dal Milan: il maxi scambio è la chiave

Mercato Napoli, gli azzurri a sorpresa stanno pensando ad un colpo che arriva direttamente dal Milan. Lo scambio può sbloccare questa situazione e tutte le parti in causa potrebbero risulta soddisfatte. Andiamo a vedere le ultime notizie su questo scenario di calciomercato che avrebbe davvero del clamoroso.

Gli azzurri sono alle prese con una situazione di rifondazione praticamente totale, eppure si ha la netta sensazione che la strada da percorrere sia solo in una fase iniziale. Antonio Conte ha segnato il percorso da seguire ed il club fino a questo momento ha risposto nel miglior modo possibile. Come certificato da una sessione estiva di calciomercato senza precedenti.

Oggi l’attenzione, in maniera del tutto inevitabile, va alla sfida contro l’Atalanta, dal momento che si tratta di un testa a testa cruciale per capire le reali ambizioni e possibilità di questa squadra. In tal senso, però, Napoli e Milan potrebbero tornare ad affrontarsi, ma stavolta in sede di calciomercato, per un maxi scambio da capogiro.

Mercato Napoli, occhi in casa Milan: cosa sta succedendo

A San Siro il Napoli ha avuto la meglio grazie alle reti dei nuovi gemelli del gol, vale a dire Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, ma ora con il Milan, a quanto pare, sta prendendo piede l’ipotesi di un maxi scambio che lascia davvero tutti di stucco, come si suol dire in questi casi.

A parlare di questo ipotetico scenario è il giornalista Gerardo Fasano ai microfoni di AreaNapoli.it, che spiega come il Napoli ed il Milan potrebbero impostare una trattativa per un maxi scambio inatteso. Kvaratskhelia andrebbe in rossonero, con Rafa Leao pronto a fare il percorso inverso.

Napoli, scambio a sorpresa con il Milan: le ultime

Non è la prima volta che si parla del portoghese in chiave Napoli, dal momento che era stato già ipotizzato uno scambio per Victor Osimhen. Stavolta cambia la contropartita, dal momento che si tratterebbe del fantasista georgiano. Andiamo a vedere però cosa è stato detto di questa ipotesi di calciomercato.

A quanto pare, però, al momento a frenare è Aurelio De Laurentiis, che non vede di buon occhio l’ipotesi di cedere Kvaratskhelia ad una diretta concorrente del Napoli. Insomma, la strada non sembra assolutamente in discesa da questo punto di vista. Attendiamo sviluppi da questo punto di vista.