Chiesa via dal Liverpool: affondo giallorosso, formula inattesa

Federico Chiesa, dopo pochissimi mesi dal suo approdo, è già pronto a salutare il Liverpool ed a provare una nuova esperienza. Arriva l’affondo da parte dei giallorossi, che stanno lavorando con i Reds per una formula del tutto inattesa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

E’ stata una estate molto particolare, l’ultima, per il talento cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Si è ritrovato, infatti, praticamente fuori dai piani della nuova Juventus di Thiago Motta e sul mercato. Nonostante tanti interessamenti ed ammiccamenti, alla fine nessuna società ha concretamente affondato il colpo per lui.

Alla fine, quasi sul gong del calciomercato estivo, è emerso il Liverpool di Arne Slot. Le cose, però, fino a questo momento, non stanno andando benissimo, per usare un eufemismo. Federico Chiesa, infatti, sta giocando con il contagocce e potrebbe presto salutare. Ed a sorpresa arriva l’affondo dei giallorossi con una formula inattesa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Il talento italiano già pronto a salutare i Reds

Si tratta di un calciatore che ha dei colpi impressionanti ma che nella sua carriera, fino a questo momento, ha dovuto fare i conti con degli infortuni che lo hanno frenato tantissimo. Oltre al noto infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori quasi per un anno, lo hanno condizionato anche i tanti piccoli infortuni di natura muscolare.

Adesso, stando a quanto raccontato da tavkim.com, anche il Galatasaray si starebbe muovendo in maniera concreta per Federico Chiesa e starebbe provando l’affondo già per gennaio, dal momento che si tratta di un calciatore che potrebbe comporre un attacco atomico con Victor Osimhen e Dries Mertens. Senza ovviamente dimenticare Icardi.

Chiesa via dal Liverpool: c’è l’affondo dei giallorossi

I giallorossi vogliono provare un colpo di scena ed avrebbero già avviato i discorsi con il Liverpool, provando anche a trovare la formula giusta per l’affare. Si ragiona, infatti, sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Si tratterebbe di un colpo di scena inattesa, dal momento che il Galatasaray ha dimostrato di recente di avere risorse economiche molto importanti e di non aver particolare problemi ad investire in sede di calciomercato. Chiesa al Galatasaray è una pista da tenere attentamente sotto osservazione, dal momento che potrebbe riservare delle sorprese.