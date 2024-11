L’ex Napoli Ounas torna in campo: trattativa lampo, colpo a zero

In maniera del tutto inattesa Adam Ounas è pronto a tornare in campo ed a firmare a parametro zero al termine di una trattativa lampo. La notizia, infatti, arriva come un fulmine a ciel sereno e si tratta sicuramente di una chance da non sprecare per un talento che resta ancora inespresso.

Siamo al cospetto di un calciatore che di certo non ha scritto la storia di questo sport, ma che nella sua carriera avrebbe potuto fare sicuramente molto, molto di più. Un carattere molto particolare, associato a dei limiti fisici oggettivi, lo hanno un po’ frenato. Resta, però, il rammarico per un giocatore capace di fare la differenza quando dava il 100%.

Al Napoli hanno creduto in lui, soprattutto Ancelotti, che gli ha dato la possibilità di giocare anche con una discreta continuità. Alla fine si è arenato nei suoi limiti e non è mai riuscito a diventare un punto fermo. Adesso, però, dopo la sua ultima avventura al Lille, Adam Ounas è pronto a tornare in campo ed a firmare a parametro zero con il suo nuovo club.

L’algerino firma a parametro zero: colpo a sorpresa

Nelle ultime due stagioni al Lille ha faticato a giocare con continuità ed a esprimersi al meglio, nonostante ci fossero le condizioni ideali per farlo. Purtroppo, però, alcuni limiti caratteriali lo hanno accompagnato sin dai primi tempi della sua carriera. Adesso, però, è pronto a ripartire.

Svincolato dal 30 giugno, Adam Ounas è pronto a ripartire. Si è unito, infatti, al club qatariota dell’Al Sadd, club con il quale ha sottoscritto un accordo che durerà fino al 2026. Insomma, non si tratta certamente di un grande salto per lui, ma in termini economici è sicuramente una occasione che andava colta.

Ounas pronto a tornare in campo: ingaggio da capogiro per lui

Come raccontato da AreaNapoli.it, infatti, per l’algerino ci sarà un ingaggio ricchissimo, caratterizzato da diversi milioni, per rendere più in discesa, per così dire, il suo ambientamento in Qatar.

Ounas, dunque, riparte dall’Al Sadd, in un capitolo della sua carriera che, però, potrebbe rappresentare il suo addio definitivo al grande calcio. Un talento sprecato, il suo, che a 27 anni saluta già il Vecchio Continente per provare fortuna altrove. I tifosi del Napoli, però, non avranno di certo dimenticato i suoi colpi.