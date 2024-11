Mercato Napoli, altro regalo per Conte: colpo low cost dal Bayern

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano per la sessione di gennaio ed in tal senso Manna ha già individuato un nuovo possibile rinforzo dal Bayern Monaco. Si tratta di un colpo a basso costo che fa felice Antonio Conte, visto che si tratta di un calciatore di assoluto livello e valore.

Gli azzurri sanno che, per mantenere questo primato in classifica ed in generale per puntare in alto non possono fermarsi. Né sul campo, con la palla che in tal senso è gestita da Antonio Conte, né in sede di calciomercato. Questa squadra, infatti, è sicuramente molto forte, ma può essere ancora migliorata e presenta ancora delle lacune.

Fino a questo momento il club ha seguito il proprio allenatore in ogni sua indicazione, nella assoluta consapevolezza che solo così si può pensare ad una collaborazione lunga e duratura con Conte. In tal senso, i partenopei a gennaio si muoveranno ed attenzione alla ghiotta occasione che arriva direttamente dal Bayern Monaco. Vediamo le ultime notizie sul mercato del Napoli.

Mercato Napoli, Manna guarda in casa Bayern: le ultime

La priorità in senso assoluto per i partenopei è quella di intervenire in difesa, dal momento che Juan Jesus e Rafa Marin fin qui non hanno offerto le giuste ed adeguate garanzie ad Antonio Conte. Non a caso si è sempre affidato, fin qui, a Rrahmani ed a Buongiorno. Ma non si guarderà solo ai difensori nella sessione invernale.

Con Folorunsho che potrebbe salutare e con questo passaggio al 4-3-3 mascherato, potrebbe rendersi necessario un altro innesto in mezzo al campo. Per questo attenzione al ritorno di fiamma di Leon Goretzka, già seguito questa estate. Come raccontato dalla Bild, infatti, il roccioso centrocampista tedesco è stato messo sul mercato dal Bayern Monaco visto che non rientra nei piani del club.

Napoli, colpo a basso costo per Antonio Conte

Pur di liberarsi del suo pesante ingaggio da 13 milioni di euro i bavaresi sono pronti a lasciarlo partire ad un prezzo a dir poco di saldo. Già a gennaio. Posto che Goretzka a prescindere dovrà ridimensionare le proprie richieste di ingaggio viste le ultime annate, il Napoli potrebbe fare i conti con questo ritorno di fiamma.

Si tratta di un calciatore, infatti, che se è in forma potrebbe fare davvero comodo ad Antonio Conte, visto che abbina grande qualità ad un fisico statuario.