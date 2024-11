Cannavaro di nuovo in Serie A: colpo di scena e annuncio

Fabio Cannavaro è uno di quei profili che ha lasciato il segno nel calcio italiano. Da allenatore, però, fin qui è ancora in attesa della grande occasione ed ora arriva la verità sul suo ritorno in Serie A. C’è, infatti, l’annuncio che arriva direttamente da lui. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Siamo al cospetto di una autentica icona del calcio, dal momento che ha scritto delle pagine indelebili di storia con i più prestigiosi club del mondo. Dalla Juventus al Real Madrid passando per l’Inter. Senza, ovviamente, dimenticare le straordinarie imprese con la maglia della Nazionale italiana.

Da allenatore, però, fino a questo momento, non ha mai avuto la grande chance per mettere in mostra quelle che sono le sue qualità e la cosa non può di certo avergli fatto piacere. Anche ad Udine, dopo una salvezza all’ultimo secondo, non è stato confermato. Ma andiamo adesso a vedere le ultime notizie che arrivano su questo fronte per Fabio Cannavaro.

L’ex Udinese pronto a tornare in pista: le ultime

Si aspettava certamente un trattamento migliore in quel di Udine dopo quella salvezza, ma alla fine i friulani hanno optato per il divorzio. Tolte le parentesi orientali, in Europa fin qui Fabio Cannavaro non ha avuto ancora la chance di lavorare a lungo su una squadra per modellarla su quelle che sono le sue idee tattiche.

In una intervista concessa ai microfoni del quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, Fabio Cannavaro ha parlato delle possibilità di rivederlo in panchina nel giro di poco tempo. Ed è stato molto onesto, dal momento che ha detto che ci sono delle offerte ma che sta aspettando quella giusta. E che, però, non vuole limitarsi solo alla Serie A.

Cannavaro di nuovo in Serie A: il tecnico esce allo scoperto

Insomma, non si preclude la possibilità di andare ad allenare anche all’estero, che rappresenta pur sempre una gavetta di primissimo livello. La speranza, ovviamente, è che possa raggiungere anche in questa sua nuova vita dei livelli altissimi.

A sprazzi ad Udine si sono visti sprazzi di buone idee, ma il periodo di tempo è stato troppo poco e la situazione era troppo disperata per pensare di andare troppo per il sottile, come si suol dire. Chissà quale sarà la prossima tappa del suo nuovo percorso.