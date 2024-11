Napoli, beffa Inter: arriva il difensore

Il Napoli continua a pensare in grande in vista del futuro. Spunta il nuovo intreccio con l’Inter: beffa Marotta, ADL chiude il colpo

La dirigenza partenopea è pronta ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato. Dopo un avvio super in Serie A, la squadra di Antonio Conte ha bisogno di nuovi tasselli funzionali per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurra. Spunta la nuova beffa all’Inter: ecco tutta la verità.

La dirigenza partenopea è al lavoro per regalare subito nuovi colpi ad Antonio Conte. A gennaio serviranno rinforzi nel reparto difensivo per dare un’alternativa in più ai titolarissimi azzurri: Marin e Juan Jesus hanno collezionato soltanto qualche minuto in maglia azzurra. Una mini rivoluzione già nella sessione invernale di calciomercato: spunta la beffa all’Inter. L’ennesimo duello a distanza tra le big della Serie A che si troveranno faccia a faccia tra un decina di giorni per il big match a San Siro.

Napoli, la verità sul colpo in difesa: il retroscena

Saranno ore decisive per programmare già la seconda parte di stagione. Spunta il nuovo retroscena in ottica futura: il presidente De Laurentiis è pronto ad intervenire subito nella sessione invernale di calciomercato.

Un momento decisivo per programmare la sessione invernale di calciomercato. Il Napoli ha intenzione di tornare subito a sognare: a gennaio potrebbero arrivare nuovi rinforzi decisivi.

Come svelato dal giornalista Niccolò Ceccarini su TMW, il Napoli vorrebbe chiudere per il difensore sloveno, Jaka Bijol. L’Inter si era già mossa in estate, ma a gennaio potrebbe essere un’operazione molto costosa. Nella lista del ds Manna c’è sempre il nome di Kiwior, che sarebbe sul punto di fare le valigie facendo il suo ritorno in Serie A. Dopo l’exploit allo Spezia, è volato direttamente a Londra: qui il difensore polacco non ha trovato tanto spazio con i Gunners.

Saranno settimane intense per conoscere così i prossimi colpi del Napoli. Conte ha chiesto a gran voce diversi rinforzi: occhio anche alle cessioni eccellenti come quella di Simeone o Raspadori. Uno dei due è di troppo e troverà sempre meno spazio da qui al termine della stagione.

Una voglia pazzesca di essere protagonista anche sul fronte calciomercato dopo l’inizio super in campionato: ormai ci siamo per il nuovo colpo in casa Napoli. Bijol è uno dei primi nomi della lista del direttore sportivo Manna: ci proverà fino alla fine.