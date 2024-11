Scandalo Udinese-Juventus, manca un rigore

Un altro scandalo durante la sfida tra Udinese e Juventus: spunta la decisione arbitrale che ha suscitato tante polemiche, ecco la verità

Thiago Motta è tornato a far gioire i tifosi bianconeri. Altri tre punti importanti per la Juventus, ma ci sono state numerose polemiche per un mancato rigore non ravvisato. Spunta tutta la verità con l’annuncio decisivo: ecco quello che è successo, la ricostruzione dell’episodio.

La Juventus è tornata a vincere in campionato, ma ancora una volta è spuntato lo scandalo in campo per una decisione arbitrale che ha fatto scatenare tutti sui social. L’annuncio è arrivato dal giornalista Paolo Ziliani che ha rivelato nel dettaglio l’intervento irregolare paragonandolo con uno simile del passato.

I bianconeri hanno potuto accorciare anche sul Napoli, impegnato domenica 3 novembre al Maradona contro l’Atalanta. Un altro scontro diretto decisivo per la squadra di Antonio Conte: dopo la vittoria della Juve, servono assolutamente i tre punti per continuare la marcia inarrestabile.

Udinese-Juventus, la verità sul rigore: l’annuncio

Un nuovo episodio che sarà discusso nei prossimi giorni: ancora una volta un intervento dubbio in area di rigore, manca l’intervento arbitrale. Scopriamo tutta la verità dell’ultim’ora.

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato subito su X l’episodio accaduto durante Udinese-Juventus: “Un anno fa a Firenze Sommer in uscita respinge la palla col pugno poi colpisce (inevitabilmente) Nzola: rigore. Oggi a Udine Di Gregorio in uscita manca completamente la palla, frana su Payero e lo travolge: fallo di Payero. E a DAZN dicono naturalmente che è un normale scontro di gioco. Da Alice nel Paese delle Meraviglie è tutto: linea alla pirateria che uccide il calcio“.

Successivamente lo stesso giornalista Ziliani ha aggiunto dettagli a distanza di qualche minuto: “P.S. Per la precisione a Firenze l’arbitro non aveva fischiato alcun fallo perché Sommer era intervenuto prima sulla palla: il VAR l’aveva richiamato e gli aveva fatto concedere il rigore per condotta imprudente. Qui Di Gregorio non arriva mai sul pallone e fa solo condotta imprudente: l’arbitro fischia fallo dell’attaccante e il VAR se ne sta zitto. Tutto giusto, ci dicono“.

Un episodio dubbio per l’intervento scomposto del portiere di Di Gregorio: c’è stato anche un gol annullato all’Udinese per una leggera spinta su Gatti che ha fatto infuriare i tifosi friulani. Ancora un mancato controllo del VAR molto discutibile, ma ora il Napoli dovrà puntare in alto.